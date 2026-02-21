Albóndigas Cremosas de Pollo en Salsa Umami

Hay días en los que apetece algo reconfortante. Este tipo de recetas no son complicadas, no necesitan ingredientes rarísimos, pero tienen un sabor profundo que sorprende. La palabra “umami” suena moderna, pero en realidad habla de algo muy simple: ese punto sabroso que hace que quieras repetir.

Ingredientes

Para las albóndigas:

500 g de carne picada de pollo

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado

1 diente de ajo muy picado

2 cucharadas de cebolla picada fina

1 cucharada de salsa de soja

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

Para la salsa:

200 ml de nata para cocinar

150 ml de caldo de pollo

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de miso o mostaza suave

1 cucharada de queso crema

1 cucharada de mantequilla

Champiñones laminados (opcional)

Paso a paso sin complicaciones

Empieza mezclando la carne de pollo con el huevo, el pan rallado, el ajo, la cebolla y la salsa de soja. Aquí no hace falta ponerse nervioso ni amasar como si fuera pan. Mezcla lo justo hasta que todo esté integrado. Añade sal y pimienta con moderación, porque la soja ya aporta sabor. Forma bolitas del tamaño que más te guste, aunque lo ideal es que sean similares para que se cocinen por igual. Si la mezcla se pega en las manos, un truco sencillo es mojarlas ligeramente con agua. Pon una sartén amplia al fuego con un poco de aceite. Dora las albóndigas sin prisa, girándolas para que se sellen por todos lados. No hace falta que estén totalmente hechas por dentro en este momento; terminarán de cocinarse después. Retíralas y resérvalas. En la misma sartén, añade la mantequilla. Si usas champiñones, este es el momento de incorporarlos. Saltéalos hasta que estén dorados y desprendan ese aroma tan característico. Ahora vierte el caldo de pollo y deja que hierva suavemente un par de minutos. Después añade la nata, la salsa de soja y el miso o la mostaza. Remueve con calma. Verás cómo la salsa empieza a tomar cuerpo. Añade el queso crema y sigue removiendo hasta que se funda por completo. La textura debe ser cremosa, pero no excesivamente espesa. Si la notas muy densa, puedes añadir un pequeño chorrito de caldo. Vuelve a colocar las albóndigas en la sartén. Cocina todo junto unos 10 minutos a fuego medio-bajo. Durante ese tiempo, la carne terminará de hacerse y absorberá parte de la salsa. Es buena idea mover la sartén suavemente de vez en cuando para que no se pegue. Prueba la salsa antes de apagar el fuego. Tal vez necesite una pizca más de sal o un toque extra de soja. Ajusta a tu gusto.

Consejos prácticos

No trabajes demasiado la carne para que no quede compacta.

La leche evaporada aporta menos calorías que la nata.

Recién hechas están en su mejor momento.

Cómo servirlas

Estas albóndigas funcionan de maravilla con arroz blanco, puré de patatas o incluso con pasta. La salsa es tan buena que cualquier acompañamiento neutro le va bien. También puedes servirlas con verduras salteadas si buscas algo más equilibrado.

Lo mejor de esta receta es que combina lo clásico con un toque diferente. Son albóndigas, sí, pero con un giro que las hace especiales. Cremosas, jugosas y llenas de sabor, de esas que invitan a mojar pan sin pensarlo demasiado. Un plato reconfortante, sencillo y con personalidad propia.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 25 minutos

Porciones: 4 raciones (16-18 albóndigas aprox.)

Información nutricional (aprox. por ración): 520 kcal

Calorías totales receta completa: 2.080 kcal aprox.

Tipo de cocina: Fusión / Internacional

Tipo de comida: Plato principal