Recetas de Halloween fáciles y deliciosas para adultos

Recetas de Halloween fáciles.
Recetas de Halloween para adultos, originales y sabrosas para tus fiestas de octubre. Te dejamos aquí el paso a paso.

Halloween no es solo para los niños. También los adultos podemos disfrutar de una noche con buena comida, sabores otoñales y una atmósfera acogedora. En lugar de los dulces habituales, te propongo preparar un plato elegante y diferente: un risotto cremoso de calabaza y vino blanco con chips de salvia. Es una receta sencilla, pero con ese toque sofisticado que convierte una cena en algo especial. Su color anaranjado evoca las calabazas talladas, y su aroma cálido y especiado encaja perfectamente con el espíritu de la noche más misteriosa del año.

Ingredientes

  • 300 g de arroz arborio o carnaroli
  • 400 g de calabaza pelada y cortada en dados pequeños
  • 1 cebolla mediana picada
  • 2 dientes de ajo picados finamente
  • 1 litro de caldo de verduras caliente
  • 100 ml de vino blanco seco
  • 40 g de mantequilla
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 6 hojas de salvia fresca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • (Opcional) unas gotas de zumo de limón o una pizca de nuez moscada

    • Preparación paso a paso

    1. Saltear la base de sabor:
      En una olla grande, calienta una cucharada de aceite de oliva junto con la mitad de la mantequilla. Añade la cebolla y el ajo y deja que se cocinen lentamente hasta que estén suaves y transparentes. Este paso le dará profundidad y aroma al risotto.
    2. Incorporar la calabaza:
      Agrega los trozos de calabaza y sofríelos unos minutos hasta que empiecen a dorarse. Su dulzor natural será la esencia del plato y le dará ese tono otoñal tan característico.
    3. Añadir el arroz:
      Incorpora el arroz y remueve bien durante un par de minutos, hasta que los granos se vuelvan brillantes. Luego vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. El aroma que se libera en este punto es simplemente irresistible.
    4. Cocinar el risotto:
      Añade el caldo poco a poco, sin dejar de remover. Cada vez que el arroz absorba el líquido, agrega un poco más. Este proceso tomará unos 18 o 20 minutos, y es la clave para obtener una textura cremosa y envolvente.
    5. Terminar con mantequilla y queso:
      Cuando el arroz esté al dente, retira la olla del fuego y añade el resto de la mantequilla y el parmesano rallado. Remueve con cuidado hasta que se funda todo y el risotto quede brillante y suave. Ajusta el punto de sal y pimienta, y si te gusta, añade una pizca de nuez moscada o unas gotas de limón.Arroz con calabaza
    6. Preparar los chips de salvia:
      En una sartén pequeña, calienta el aceite restante y fríe las hojas de salvia durante unos segundos, hasta que queden crujientes. Escúrrelas en papel absorbente. Ese toque aromático y crujiente coronará tu plato de forma espectacular.

    Presentación y toque Halloween

    Sirve el risotto en platos hondos y decora con las hojas de salvia. Puedes rociar unas gotas de aceite oscuro o servirlo dentro de pequeñas calabazas vaciadas para una presentación más festiva. Acompáñalo con una copa de vino tinto o un cóctel especiado, y tendrás una cena perfecta para celebrar Halloween con estilo. Es un plato sencillo, cálido y lleno de personalidad: ideal para compartir entre adultos que disfrutan de los pequeños placeres del otoño.

    Cálculo calórico

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Tiempo de cocción: 30 minutos
    Porciones: 4
    Información nutricional: 530 kcal por porción; rica en carbohidratos, vitamina A, calcio y antioxidantes.
    Tipo de cocina: Italiana / Estacional
    Tipo de comida: Plato principal salado, ideal para cenas temáticas de Halloween

