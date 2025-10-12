Recetas de Halloween fáciles y deliciosas para adultos

Halloween no es solo para los niños. También los adultos podemos disfrutar de una noche con buena comida, sabores otoñales y una atmósfera acogedora. En lugar de los dulces habituales, te propongo preparar un plato elegante y diferente: un risotto cremoso de calabaza y vino blanco con chips de salvia. Es una receta sencilla, pero con ese toque sofisticado que convierte una cena en algo especial. Su color anaranjado evoca las calabazas talladas, y su aroma cálido y especiado encaja perfectamente con el espíritu de la noche más misteriosa del año.

Ingredientes

300 g de arroz arborio o carnaroli

400 g de calabaza pelada y cortada en dados pequeños

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo picados finamente

1 litro de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco seco

40 g de mantequilla

50 g de queso parmesano rallado

6 hojas de salvia fresca

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

(Opcional) unas gotas de zumo de limón o una pizca de nuez moscada

Preparación paso a paso

Saltear la base de sabor:

En una olla grande, calienta una cucharada de aceite de oliva junto con la mitad de la mantequilla. Añade la cebolla y el ajo y deja que se cocinen lentamente hasta que estén suaves y transparentes. Este paso le dará profundidad y aroma al risotto. Incorporar la calabaza:

Agrega los trozos de calabaza y sofríelos unos minutos hasta que empiecen a dorarse. Su dulzor natural será la esencia del plato y le dará ese tono otoñal tan característico. Añadir el arroz:

Incorpora el arroz y remueve bien durante un par de minutos, hasta que los granos se vuelvan brillantes. Luego vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. El aroma que se libera en este punto es simplemente irresistible. Cocinar el risotto:

Añade el caldo poco a poco, sin dejar de remover. Cada vez que el arroz absorba el líquido, agrega un poco más. Este proceso tomará unos 18 o 20 minutos, y es la clave para obtener una textura cremosa y envolvente. Terminar con mantequilla y queso:

Cuando el arroz esté al dente, retira la olla del fuego y añade el resto de la mantequilla y el parmesano rallado. Remueve con cuidado hasta que se funda todo y el risotto quede brillante y suave. Ajusta el punto de sal y pimienta, y si te gusta, añade una pizca de nuez moscada o unas gotas de limón. Preparar los chips de salvia:

En una sartén pequeña, calienta el aceite restante y fríe las hojas de salvia durante unos segundos, hasta que queden crujientes. Escúrrelas en papel absorbente. Ese toque aromático y crujiente coronará tu plato de forma espectacular.

Presentación y toque Halloween

Sirve el risotto en platos hondos y decora con las hojas de salvia. Puedes rociar unas gotas de aceite oscuro o servirlo dentro de pequeñas calabazas vaciadas para una presentación más festiva. Acompáñalo con una copa de vino tinto o un cóctel especiado, y tendrás una cena perfecta para celebrar Halloween con estilo. Es un plato sencillo, cálido y lleno de personalidad: ideal para compartir entre adultos que disfrutan de los pequeños placeres del otoño.

Cálculo calórico

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 530 kcal por porción; rica en carbohidratos, vitamina A, calcio y antioxidantes.

Tipo de cocina: Italiana / Estacional

Tipo de comida: Plato principal salado, ideal para cenas temáticas de Halloween