Comida para Halloween: recetas terroríficamente deliciosas

Halloween no es solo calabazas iluminadas en la ventana o disfraces de fantasmas. Esta fiesta también se disfruta en la mesa, donde los platos se convierten en parte de la decoración y la diversión. Es la ocasión perfecta para dejarse llevar por la creatividad, combinar colores llamativos y jugar con las formas. ¿Qué mejor que sorprender a tus invitados con un menú que mezcle sabor y un toque macabro?

Aquí te proponemos cinco ideas fáciles y originales que puedes preparar en casa. Son recetas que no requieren ingredientes imposibles de conseguir y que, con un poco de maña, harán que tu cena de Halloween sea recordada por mucho tiempo.

Sopa de calabaza con telarañas de crema

La calabaza no puede faltar en Halloween. Una crema suave, especiada con jengibre o nuez moscada, es un buen comienzo. Pero lo divertido llega al final: con un poco de nata líquida dibuja sobre la superficie unas telarañas. Basta con trazar círculos concéntricos y arrastrar un palillo desde el centro hacia los bordes. El contraste del naranja intenso con el blanco hace que el plato parezca sacado de un cuento de brujas, y lo mejor es que está delicioso.

Tarta salada de Halloween

Para quienes prefieren algo más ligero, esta tarta es una opción estupenda. Con una base de masa quebrada y un relleno de verduras salteadas con setas, el sabor es tan rico como saludable. El secreto, otra vez, está en la presentación: con tiras de masa puedes formar una telaraña en la parte superior o incluso recortar una carita de calabaza para colocarla antes de hornear. Al sacarla del horno tendrás una tarta que parece una obra de arte, pero que desaparece rápido en la mesa.

Pasta nero di seppia con salsa picante de calabaza

Este es el plato que roba miradas. La pasta negra, gracias a la tinta de sepia, ya tiene un aire misterioso. Si la acompañas con una salsa cremosa de calabaza y un toque de guindilla, la combinación es insuperable: el negro intenso de la pasta y el naranja brillante de la salsa son puro Halloween. Además, la mezcla de lo dulce de la calabaza con lo picante deja un sabor sorprendente en la boca.

Huesos de hojaldre con salsa boloñesa

Aquí entramos en terreno divertido. Con un poco de hojaldre puedes moldear pequeñas piezas con forma de hueso. Hornéalas hasta que queden doradas y acompáñalas con una boloñesa casera. Crujientes por fuera y jugosos por dentro, parecen huesos recién sacados del caldero de un brujo. Son perfectos para compartir y, seguro, arrancarán risas y fotos antes de que alguien se atreva a probarlos.

Murciélagos de Halloween con queso y nachos

Para picar mientras se cuentan historias de miedo, nada mejor que estos murciélagos comestibles. Coloca nachos en forma de alas, cúbrelos con queso rallado y gratínalos un par de minutos. Con dos rodajitas de aceituna puedes simular los ojos y listo: murciélagos crujientes que desaparecen de la bandeja en cuestión de segundos.

Un menú que da miedo… y hambre

Con estas recetas, tu mesa de Halloween pasará de ser un simple lugar para comer a convertirse en parte de la fiesta. No necesitas ser chef, solo ponerle un poco de imaginación y ganas de divertirte.