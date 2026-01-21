Si te gustan los ñoquis pero te da pereza hervir, ensuciar ollas y luego acabar con algo blandito… ojo a esta receta, porque la airfryer lo cambia todo. En pocos minutos puedes transformar unos ñoquis normales en un bocado crujiente por fuera y tierno por dentro, casi como si fueran snacks. Lo mejor: poco aceite, cero complicaciones y resultado top.

Ingredientes (para 2–3 personas)

400 g de ñoquis (mejor refrigerados)

1½ cucharadas de aceite de oliva virgen extra

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Opcional: parmesano rallado, hierbas secas, tu salsa favorita

Cómo hacer ñoquis crujientes en airfryer

Precalienta la airfryer a 190 °C durante unos 3 minutos. Parece una tontería, pero ayuda mucho a que queden dorados desde el principio. Echa los ñoquis directamente en un bol grande. No hace falta cocerlos antes, aquí venimos a ahorrar tiempo. Añade el aceite, el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezcla bien hasta que todos queden ligeramente impregnados. Colócalos en la cesta de la airfryer en una sola capa. Si no caben bien, mejor hacer dos tandas que amontonarlos. Cocina durante 12–15 minutos, sacudiendo la cesta a mitad de tiempo para que se doren por todos lados. Sácalos cuando estén bien doraditos y crujientes. Prueba uno (por ciencia) y sirve al momento.

El resultado es una locura: textura crujiente tipo patata frita, pero con el interior suave típico del ñoqui.

Trucos rápidos para subir el nivel

Si los quieres extra crujientes, añade 2–3 minutos más a 200 °C.

Espolvorea parmesano nada más sacarlos: se funde con el calor y queda brutal.

nada más sacarlos: se funde con el calor y queda brutal. Acompáñalos con salsa de yogur, tomate especiado, pesto o incluso kétchup si eres de los míos.

Ideas para no aburrirte nunca

Estos ñoquis en airfryer son una base perfecta para tunearlos como quieras. Por ejemplo, puedes usarlos como punto de partida para unos Ñoquis Carbonara, mezclándolos después con la salsa; o combinarlos con proteína y montar unos Ñoquis con Pollo rápidos y completos.

Si buscas algo más ligero o diferente, también encajan genial versiones como los Ñoquis Keto, ideales si sigues una dieta baja en carbohidratos. Y si te va el rollo marino, prueba a combinarlos con unos Ñoquis con Gambas.

Para una opción veggie y sin gluten, los Ñoquis de Coliflor quedan espectaculares si los terminas en la airfryer para darles ese toque crujiente final.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 12–15 minutos

Porciones: 2–3 personas

Información nutricional (aprox. total):

Calorías totales: 850–900 kcal (receta completa)

Tipo de cocina: Italiana / moderna

Tipo de comida: Plato principal, acompañamiento o snack

Perfectos para una comida improvisada, para picar o para montar un plato más elaborado sin complicarte la vida. Una vez los pruebes así, cuesta volver a los ñoquis de siempre.