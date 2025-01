Alcachofas en airfryer: crujientes, saludables y fáciles de preparar

La elaboración de una receta de alcachofas en freidora de aire puede ser tan sencillo como coser y cantar. Y no solo sencillo sino rapidísimo y de lo más saludable, porque las freidoras de aire no requieren de prácticamente nada de grasa, y las recetas quedan tan ricas como si se hicieran en el horno. Estos electrodomésticos son de lo más versátiles y útiles, pues se pueden preparar infinidad de platos sin sumar calorías a la dieta. ¿Te has planteado tener uno de estos aparatos en casa? No dudes que son más los beneficios que los inconvenientes.

Variaciones: alcachofas con ajo, limón o especias

Por otro lado, están las alcachofas. Esta antigua hortaliza, que puede ser verde o morada según el tipo que sea, es realmente una verdura mágica gracias a todas sus propiedades y beneficios. Servida con ajo, limón o especias incluso incrementa sus nutrientes. Es rica en cinarina, un estimulante de la secreción de bilis, por lo que promueve una buena digestión de las grasas. Y si se sigue algún régimen para bajar de peso, es ideal ya que tiene menos de 1% de grasa.

Ingredientes para preparar alcachofas en airfryer



8 alcachofas

4 dientes de ajo

Perejil fresco al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto