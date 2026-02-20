Recetas con burrata: ideas irresistibles para disfrutar este queso cremoso

Hay ingredientes que cumplen… y luego está la burrata. Ese queso que parece tranquilo, casi discreto, hasta que lo cortas y el interior se desparrama con una cremosidad que roza lo escandaloso. Abrir una burrata en la mesa tiene algo casi teatral. La gente se inclina un poco hacia delante. Hay expectación. Y cuando el relleno empieza a salir, sabes que lo que venga después va a estar muy bien.

La burrata es italiana, sí, pero ya forma parte de nuestras cocinas como si llevara aquí toda la vida. Y lo mejor es que no necesita técnicas complicadas ni recetas imposibles. Solo buenos acompañamientos y un poco de sentido común.

Pasta + burrata: combinación que nunca falla

Si hay un terreno donde la burrata se siente como en casa es la pasta. La mezcla de algo caliente y algo cremoso, casi frío, es pura armonía.

Un ejemplo delicioso son los Tallarines con pesto y burrata. El pesto aporta ese punto intenso, aromático, con albahaca y frutos secos. La pasta llega caliente, recién escurrida. Y encima, justo al final, colocas la burrata entera.

No la mezcles todavía. Déjala ahí. Cuando la abras, el interior se fundirá ligeramente con el calor de los tallarines y el pesto. Se crea una salsa natural, suave, que envuelve todo. Es de esos platos que parecen más sofisticados de lo que realmente son.

Ñoquis crujientes y cremosidad total

Otra idea que sorprende mucho son los Ñoquis con burrata en freidora de aire. Aquí ocurre algo interesante: los ñoquis, que normalmente asociamos con algo blando, se vuelven ligeramente crujientes por fuera cuando pasan por la freidora de aire. No hablamos de fritura pesada, sino de un dorado ligero que cambia completamente la textura.

Después llega la burrata. La colocas encima, la rompes, y esa crema suave equilibra el punto tostado de los ñoquis. Es un contraste muy agradable: crujiente por un lado, sedoso por el otro.

Burrata gratinada con salmón: equilibrio elegante

La burrata no es solo para pasta. También funciona de maravilla con pescado, y el Queso burrata gratinado con salmón lo demuestra. El salmón tiene carácter, un punto graso y sabroso. Cuando lo combinas con la suavidad de la burrata y le das un toque de gratinado, el resultado es equilibrado y elegante.

La burrata en versión sencilla (y deliciosa)

Ahora bien, no todo tiene que ser receta formal. A veces la burrata brilla más cuando menos la manipulas. Una tostada de pan crujiente, tomate natural bien maduro, un buen aceite de oliva y una burrata abierta por encima. Nada más. Es una cena rápida que sabe a verano.

También funciona en ensaladas. Rúcula, tomates cherry, un toque de sal en escamas y pimienta negra recién molida. La burrata aporta esa sensación de “plato completo” sin necesidad de añadir nada más pesado.

Incluso con verduras asadas queda fantástica: calabacín, berenjena o pimientos al horno. Colocas la burrata encima cuando aún están templados y dejas que el calor haga su trabajo.

Pequeños trucos para que quede perfecta

Hay detalles que marcan la diferencia.