La menta es resistente a casi todo, pero es mejor no plantarla cerca de esta planta: dónde plantarla en el jardín y cómo usarla

La menta es una de las plantas más fáciles de cultivar en el jardín, ya sea en macetas o directamente en el suelo, y se utiliza desde la antigüedad tanto en la cocina como en la medicina tradicional debido a sus propiedades digestivas. Crece rápidamente, tolera podas frecuentes y se adapta bien a diferentes rutinas de riego. Sin embargo, si se planta en el lugar equivocado, puede competir por el espacio, invadir otras plántulas y dificultar el desarrollo de especies más delicadas. Puede crecer hasta 60 centímetros de altura y produce pequeñas flores, generalmente de color púrpura o blanco.

Existen numerosas especies y variedades de menta, cada una con propiedades, aromas y sabores particulares. Una de las más conocidas es la Mentha spicata, también llamada hierbabuena, apreciada por su sabor suave y muy utilizada en bebidas, infusiones y postres. Otra variedad popular es la Mentha piperita, que posee un sabor más intenso y refrescante, siendo habitual en productos como chicles, caramelos o pastas dentales. La Mentha suaveolens destaca por un aroma dulce y un ligero toque afrutado, mientras que la Mentha aquatica suele crecer en zonas húmedas y presenta un sabor más delicado y menos mentolado que otras variedades.

Cómo cuidar la planta de menta

@mijardinfacilenlacasa ¿Por qué se muere mi planta de menta? ¿Tu menta se marchita, se seca o deja de brotar aunque la riegues bien? Tranquilo, no eres el único. Aquí te cuento qué estás haciendo mal y cómo revivirla. 1. Le das demasiado riego. La menta ama la humedad, pero no los encharcamientos. Si la tierra está siempre mojada, sus raíces se pudren. Solución: riega solo cuando la superficie del sustrato esté seca al tacto. 2. Le falta o le sobra sol. Si está en sombra total, se debilita. Si recibe sol fuerte todo el día, se quema. Solución: colócala en un lugar con luz indirecta brillante o sol suave de mañana. 3. Está en una maceta sin drenaje. Las raíces de la menta necesitan oxígeno. Si el agua no drena, se asfixian. Solución: usa macetas con agujeros y sustrato suelto (fibra de coco + compost + perlita). 4. Plagas invisibles. Ácaros o pulgones suelen aparecer en hojas tiernas. Solución: limpia las hojas con un paño húmedo o aplica agua con jabón potásico o aceite de neem. 5. No la podas Si no la recortas, envejece y deja de brotar. Solución: corta las puntas regularmente para estimular nuevos tallos. Tip final: La menta es agradecida. Con buena luz, drenaje y cariño, ¡rebrotará rápido y con más fuerza! ♬ sonido original – Mi Jardin Fácil en la Casa

La menta es una planta aromática muy resistente y fácil de cultivar, aunque necesita ciertos cuidados para crecer con fuerza y mantener sus hojas frescas y aromáticas. Uno de los aspectos más importantes es el riego. Esta planta requiere una humedad constante en el sustrato, pero sin llegar al encharcamiento. Lo recomendable es regar de forma regular cuando la capa superficial de la tierra empiece a secarse. En cuanto a la luz, se desarrolla mejor en zonas de sombra parcial; aunque puede soportar algunas horas de sol directo, una exposición intensa y continuada puede marchitar las hojas y reducir su frescura.

El tipo de suelo también influye en su crecimiento. Prefiere sustratos fértiles, frescos y con buen drenaje. Si se cultiva en maceta, es importante elegir un recipiente con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de agua. Además, muchas personas optan por plantarla en macetas porque la menta tiende a expandirse rápidamente y puede invadir otras zonas del jardín.

En este contexto, el romero es una de las plantas que no se lleva bien con la menta en el mismo espacio. Mientras que la menta prefiere suelos húmedos y ricos en materia orgánica, el romero prefiere sustratos más secos y bien drenados con riego moderado. Plantarlas juntas puede dificultar el desarrollo de ambas, ya que sus necesidades son muy diferentes. Además, el exceso de humedad que favorece a la menta puede terminar perjudicando seriamente las raíces del romero y favorecer la aparición de hongos.

La menta se puede plantar cerca de otras plantas que también requieren humedad moderada y que no se ven tan afectadas por la poda frecuente a su alrededor. En el jardín, se puede cultivar cerca de repollos, lechugas y algunas flores ornamentales, siempre que esté en maceta o con el espacio de las raíces bien delimitado. Sin embargo, lo importante no es sólo el entorno, sino controlar su crecimiento. Incluso cuando la menta está cerca de plantas compatibles, hay que evitar que invada todo el jardín.

Esta planta aromática se puede utilizar fresca en infusiones, zumos, ensaladas, salsas, postres y recetas con verduras. Las hojas jóvenes suelen destacar por su aroma intenso y su textura más tierna. A la hora de recolectarla, conviene escoger tallos sanos y lavar las hojas únicamente antes de consumirlas, evitando almacenarlas húmedas en la nevera para que se conserven mejor.