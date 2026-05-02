Así ha sido el sprint GP Miami F1: victoria de Norris, segunda posición de Piastri y tercer puesto para Leclerc

La Fórmula 1 vuelve tras un mes de parón y lo hace a lo grande, con una apasionante carrera al sprint en Miami. Cuarto Gran Premio de la temporada y segundo sprint del año. Sigue en vivo, en directo y online esta carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Sprint del Gran Premio de Miami de F1 en directo

Tras la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Bahréin por la guerra en Irán, la F1 regresa con una vibrante carrera al sprint. Es en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito que está ya en el calendario de la Fórmula 1 desde 2022.

Pole de Norris y problemas de Fernando Alonso

Lando Norris se hizo con la pole para la carrera al sprint de este sábado en Miami y peleará desde la primera fila con el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, que saldrá segundo por delante del compañero del piloto de McLaren, Oscar Piastri. Todo sigue igual de mal para los españoles, con Fernando Alonso penúltimo y Carlos Sainz decimoquinto.

Horario del sprint en Miami

Esta carrera al sprint, que es una prueba a 19 vueltas solamente, arrancará a las 18:00 hora peninsular española. Podrás seguir en directo este Gran Premio de Miami en OKDIARIO, donde te contamos minuto a minuto todo lo que pasa en el Autódromo Internacional de Miami.

El trazado fue inaugurado en 2022, fecha desde la que comenzó a formar parte del calendario del Mundial de Fórmula 1. El GP de Miami también forma parte del Mundial de Fórmula E, y este fin de semana pasa a formar parte por primera vez del Campeonato Mundial de Fórmula 2.

El circuito del GP de Miami de Fórmula 1 se sitúa en la localidad de Miami Gardens, cerca de la ciudad de Miami y enclavada en el estado de Florida. La zona en la que se ubica el trazado se ha convertido en un lugar clave para el deporte relacionado con Miami. El Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL y una de las sedes principales del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, es el punto alrededor del que orbitan otros grandes eventos deportivos como la Fórmula 1 y el Masters 1000 de tenis de Miami.