Así ha sido el sprint GP Miami F1: victoria de Norris, segunda posición de Piastri y tercer puesto para Leclerc
Sigue en vivo, en directo y online esta carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1
La Fórmula 1 vuelve tras un mes de parón y lo hace a lo grande, con una apasionante carrera al sprint en Miami. Cuarto Gran Premio de la temporada y segundo sprint del año. Sigue en vivo, en directo y online esta carrera al sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Sprint del Gran Premio de Miami de F1 en directo
Tras la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Bahréin por la guerra en Irán, la F1 regresa con una vibrante carrera al sprint. Es en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito que está ya en el calendario de la Fórmula 1 desde 2022.
Pole de Norris y problemas de Fernando Alonso
Lando Norris se hizo con la pole para la carrera al sprint de este sábado en Miami y peleará desde la primera fila con el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, que saldrá segundo por delante del compañero del piloto de McLaren, Oscar Piastri. Todo sigue igual de mal para los españoles, con Fernando Alonso penúltimo y Carlos Sainz decimoquinto.
Horario del sprint en Miami
Esta carrera al sprint, que es una prueba a 19 vueltas solamente, arrancará a las 18:00 hora peninsular española. Podrás seguir en directo este Gran Premio de Miami en OKDIARIO, donde te contamos minuto a minuto todo lo que pasa en el Autódromo Internacional de Miami.
El trazado fue inaugurado en 2022, fecha desde la que comenzó a formar parte del calendario del Mundial de Fórmula 1. El GP de Miami también forma parte del Mundial de Fórmula E, y este fin de semana pasa a formar parte por primera vez del Campeonato Mundial de Fórmula 2.
El circuito del GP de Miami de Fórmula 1 se sitúa en la localidad de Miami Gardens, cerca de la ciudad de Miami y enclavada en el estado de Florida. La zona en la que se ubica el trazado se ha convertido en un lugar clave para el deporte relacionado con Miami. El Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL y una de las sedes principales del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, es el punto alrededor del que orbitan otros grandes eventos deportivos como la Fórmula 1 y el Masters 1000 de tenis de Miami.
Antonelli sancionado con cinco segundos
Antonelli ha sido sancionado con cinco segundos una vez ha acabado la carrera. Pasa de la quinta a la sexta posición.
La crónica de la carrera
Ya pueden leer la crónica de esta carrera al sprint en Miami. Norris gana al sprint en Miami, Mercedes sin podio por primera vez y Sainz y Alonso siguen en la nada
FINAL
Top 8 en el sprint en Miami
Estos son los ocho pilotos que consiguen puntos en esta carrera al sprint en Miami
- Norris
- Piastri
- Leclerc
- Russell
- Antonelli
- Verstappen
- Hamilton
- Gasly
FINAL
¡FINAL: VICTORIA DE NORRIS!
Bandera a cuadros en esta carrera al sprint. Victoria de Norris, segunda posición de Piastri y tercer puesto para Leclerc.
ÚLTIMA VUELTA
Última vuelta: ganará Norris
Queda sólo una vuelta para este descafeinado sprint en Miami. Va a ganar Norris con un doblete de McLaren.
VUELTA 18
Leclerc se va cuando quería adelantar a Piastri
Leclerc se estaba comiendo a Piastri en la lucha por la segunda plaza, pero se va largo y se le acaban las opciones.
VUELTA 16
Últimas cuatro vueltas
Es un sprint a 19 vueltas, comenzamos la 16 y por arriba no hay cambios. Puntuarían, por este orden: Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell, Vertappen, Hamilton y Gasly.
VUELTA 15
Fernando Alonso sube a la 18º posición
Fernando Alonso ha ganado dos posiciones al adelantar a Bottas y Albon, que entró en boxes. Con quien no puede es con su compañero Stroll.
VUELTA 14
Parada de boxes de Albon
Entra Albon, el compañero de Sainz en Williams, a boxes. Le ponen un alerón nuevo.
VUELTA 13
Pocos adelantamientos en Miami
Está todo muy tranquilo en el Autódromo Internacional de Miami. Sigue liderando Norris, con tres segundos sobre Piastri. Leclerc intenta acercarse al australiano, a poco más de un segundo.
VUELTA 12
Bandera blanca y negra para Antonelli
Menudo sprint de Antonelli… Ahora Dirección de Carrera le saca la bandera blanca y negra por usar los límites de pista. Es un aviso: si lo sigue haciendo, puede ser descalificado.
VUELTA 10
Ahora sí adelanta bien Verstappen a Hamilton
Verstappen se come a Hamilton en la última curva del circuito y el neerlandés se pone sexto. Ahora sí que no le tendrá que dejar pasar tras el toque anterior.
VUELTA 9
¡Toque entre Verstappen y Hamilton!
Se han tocado Verstappen y Hamilton y los dos casi se van fuera. Viejas rencillas vuelven en 2026. Un duelo tremendo del pasado que regresa. Se deja adelantar el neerlandés al prever que le podían sancionar.
VUELTA 8
Russell adelanta a Antonelli
El británico pasa a su compañero, que salía en segunda posición y va quinto. Estos puntos pueden ser importantes para la clasificación del Mundial.
VUELTA 7
Alonso es último en la carrera
Vuelve a ser Fernando Alonso último en la carrera tras ser adelatando por su compañero Stroll.
VUELTA 6
Situación de carrera
Norris lidera este sprint en Miami, con su compañero Piastri a dos segundos. Completa el podio Leclerc. Antonelli, líder del Mundial, es cuarto. Quinto Russell.
VUELTA 4
Carlos Sainz, 14º
Carlos Sainz marcha en decimocuarta posición, muy lejos de los ocho primeros puestos que dan puntos en esta prueba al sprint.
VUELTA 3
Fernando Alonso, penúltimo
Fernando Alonso se coloca 19º tras adelantar a su compañero Lance Stroll. Hulkenberg y Lindblad no han participado en esta prueba al sprint.
VUELTA 2
Leclerc, tercero
Buena salida del piloto de Ferrari, que está detrás de los dos McLaren. Quinto es Russell, con Hamilton sexto.
VUELTA 1
¡Mala salida de Antonelli!
Desastre de Antonelli en la salida. Ha perdido ¡dos posiciones! Salida buena de Norris, que mantiene la primera posición. Segundo es su compañero Piastri.
¡Comienza la carrera en Miami!
Arranca la carrera al sprint en Miami.
¡Vuelta de formación!
Rugen los motores ya en el Autódromo Internacional de Miami. Vuelta de formación. ¡Esto comienza en nada!
Cuarta carrera del Mundial
Este Gran Premio de Miami es la cuarta prueba del Mundial 2026 de Fórmula 1. Debería ser el sexto, pero se cancelaron las carreras en Bahréin y Arabia Saudí por la guerra en Irán.
Fin de semana de F1 en Miami
Esta carrera al sprint forma parte de un vibrante fin de semana de Fórmula 1 en Miami. Esta noche, a las 22:00 horas, será la clasificación de la carrera. Mañana domingo, a las 22:00 también, será la tradicional prueba de los domingos en Miami.
¡Incendio en el coche de Hulkenberg!
El Audi de Nico Hulkenberg en llamas cuando se dirigía a la parrilla de salida. Tremenda imagen. No podrá participar en el sprint por este problema en su monoplaza.
Nico Hulkenberg’s Audi has come to a fiery halt at Turn 17 on the way to the Sprint grid! 😳
He is out of the car and ok 👇#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/rus1yJfvrM
— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Autódromo Internacional de Miami
Este GP de Miami, que corresponde a la cuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en el Autódromo Internacional de Miami. La zona en la que se ubica el trazado se ha convertido en un lugar clave para el deporte relacionado con Miami.
Fernando Alonso y Carlos Sainz
Respecto a los dos pilotos españoles en carrera, Fernando Alonso saldrá en penúltima posición (21º) y Carlos Sainz partirá en decimoquinta posición.
Parrilla de salida de la carrera al sprint
Esta es la parrilla de salida de esta carrera al sprint en Miami:
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Lando Norris
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Kimi Antonelli
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Oscar Piastri
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Charles Leclerc
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Max Verstappen
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George Russell
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Lewis Hamilton
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Franco Colapinto
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Isack Hadjar
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Pierre Gasly
Carrera al sprint del GP de Miami de F1, en directo
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami, cuarta prueba del Mundial de F1 2026, segunda carrera al sprint en lo que va de temporada. ¡Comenzamos!
¡Hasta la próxima!
Gracias por habernos acompañado en esta narración en directo de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami de F1. ¡Hasta la próxima!