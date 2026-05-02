Norris gana al sprint en Miami, Mercedes sin podio por primera vez y Sainz y Alonso siguen en la nada

Lando Norris, vigente campeón de la Fórmula 1, ganó por primera vez una carrera este año en la sprint del Gran Premio de Miami. El piloto británico, que se había hecho con la pole, encontró oro en la salida con un nuevo traspiés del líder del Mundial 2026, Kimi Antonelli, y pudo distanciarse relativamente con su compañero, Oscar Piastri, defendiéndole de Charles Leclerc.

McLaren y Ferrari han mejorado y mucho, y de ahí el podio de la carrera al sprint. Norris, Piastri y Leclerc dejaron a Antonelli y George Russell fuera del top 3 y es la primera vez esta temporada que sucede que ninguno de los Mercedes esté en la foto. Max Verstappen le arrebató a Lewis Hamilton el sexto puesto y Pierre Gasly cerró la zona de puntos.

Como se esperaba, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso rascaron nada. Por un lado, el de Williams mantuvo la decimocuarta posición, aunque tuvo que adelantar a Liam Lawson tras perderla. Por otro, el de Aston Martin se aprovechó de los abandonos previos a la prueba de Nico Hulkenberg, que tuvo un accidente en la vuelta de instalación, y Arvid Lindblad, que ni se subió al monoplaza para terminar decimosexto. Adelantó a Checo Pérez al final de la última vuelta, pero los dos estuvieron a un mundo de los puntos.

En estos tiempos en los que vamos a toda velocidad y lo instantáneo es lo que más se prima, es difícil acordarse hasta de lo que uno comió ayer. Imagínense lo que ocurrió en la última carrera de F1, para la que hay que remontarse en el pasado más de un mes. Pues, el recuerdo es que Antonelli se quedó clavado tanto en la salida de Japón como en la de China y este sábado le volvió a suceder lo mismo en la sprint de Miami.

Victoria de Norris y doblete de McLaren

Piastri y Leclerc superaban al errático líder del campeonato y McLaren pasaba a dominar la prueba desde la primera vuelta. Norris lo hizo bien y se escapó a por una victoria que necesitaba para volver a soñar en grande, aunque sea en carrera corta. Terminó a casi cuatro segundos de Piastri.

Como se preveía por lo visto en el inicio del fin de semana, las novedades de la FIA eran prácticamente imperceptibles y los pocos adelantamientos que hubo, la mayoría fueron artificiales.

El picante lo pusieron Hamilton y Verstappen, que en plena lucha por la sexta plaza se fueron por la escapatoria. Nadie les alcanzó, pero perdieron demasiado tiempo para pensar en algo más y el de Red Bull acabó devolviendo la posición al de Ferrari hasta que se lanzó de nuevo con más energía para salir ganador de un duelo que recordó a 2021.