Jesulín se olvida de su discreción en ‘Tu cara me suena’ y habla sobre María José Campanario: «A mí me eclipsa, pero bueno, yo me dejo»

La recta final de Tu cara me suena está dejando algunos de los momentos más comentados de la temporada. Con la semifinal cada vez más cerca, los concursantes afrontan retos de mayor dificultad y la tensión aumenta gala tras gala. En esta última entrega, marcada por la victoria de JKbello con su imitación de Elvis Presley y por las emotivas lágrimas de Lolita ante Ángel Llàcer, hubo un instante que consiguió eclipsarlo prácticamente todo: una inesperada confesión de Jesulín de Ubrique sobre María José Campanario y el momento en el que se conocieron.

No es habitual que el ex torero hable de su vida privada y mucho menos de su historia de amor con la odontóloga, algo que ambos han protegido con especial celo durante los últimos años. Precisamente por eso, sus palabras no pasaron desapercibidas. En mitad de una conversación distendida con Manel Fuentes, Jesulín recordó cómo fueron sus primeros encuentros con la mujer con la que lleva más de dos décadas compartiendo vida y portadas.

Antes de ello, el programa dejó otro momento llamativo protagonizado por el propio concursante. Aníbal Gómez se metió en la piel de Jesulín para interpretar el mítico toa, toa, toa, una de las frases más populares asociadas al diestro. Con el sentido del humor que le caracteriza, el gaditano aseguró que ni siquiera conoce el verdadero origen de aquella expresión, aunque insistió en que él siempre decía «toda» y no «toa», como terminó popularizándose con el paso de los años.

Lejos de molestarse por la parodia, decidió tomárselo con deportividad. «Le he explicado a Aníbal cómo hacer de mí. Me ha estado espiando», bromeó, provocando las risas del público y del jurado.

Sin embargo, la conversación tomó un rumbo mucho más personal cuando Jesulín salió al escenario de Tu cara me suena para interpretar Carolina, el conocido tema de M-Clan. La canción, publicada en 2001, sirvió como excusa perfecta para que Manel Fuentes le preguntara por aquella etapa de su vida. Fue entonces cuando el ex torero sorprendió a todos al recordar el inicio de su relación con María José Campanario.

«Fue en enero de 2001. En junio ya me dijo: ‘¿Y tú qué? Me puso las pilas y desde entonces, para adelante», explicó entre risas.

Jesulín fue todavía más allá y desveló una de las frases que marcaron aquellas primeras citas. «Cuando conocí a mi mujer, nos tomamos un café. Solo le dije una frase muy cortita, pero que se entendió. Le dije: ‘Quédate con esta cara porque nunca se te va a olvidar’. Ella no dijo nada, se quedó mirando», recordó.

Una anécdota que, vista con la perspectiva del tiempo, adquiere un significado especial. No en vano, aquella historia que comenzó con un simple café acabó convirtiéndose, sorprendentemente, en una de las relaciones más sólidas y duraderas de la crónica social española. «Fíjate, ahora 24 años de casados», añadió con orgullo.

El momento más revelador llegó poco después. Manel Fuentes confesó públicamente que siente una gran admiración por María José Campanario y Jesulín respondió con una frase que refleja a la perfección el momento que atraviesa la pareja. «A ver si viene por aquí y echamos un rato. A mí me eclipsa, pero bueno, yo me dejo», afirmó.

En definitiva, Jesulín de Ubrique dejó ver en Tu cara me suena una faceta poco habitual ante las cámaras. En una televisión donde cada vez cuesta más encontrar espontaneidad, el torero protagonizó uno de esos momentos que conectan con el espectador: el de un hombre que, después de más de dos décadas junto a la misma persona, sigue hablando de ella con la misma complicidad.