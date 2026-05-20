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Croissant salado relleno estilo brunch moderno

Receta de croissant
Croissant salado relleno.
Francisco María
  • Francisco María
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¿Quieres preparar un delicioso bocado para tomar en casa y sorprender? No te pierdas este croissant salado relleno estilo brunch.

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Hay comidas que parecen mucho más complicadas de lo que realmente son. El croissant salado relleno estilo brunch moderno encaja perfectamente ahí. Lo ves en cafeterías con estética cuidada, acompañado de café de especialidad y zumo natural, y da la sensación de que detrás hay una preparación compleja. La realidad es bastante más amable. Con buenos ingredientes y un poco de criterio al montar el relleno, sale en casa sin problemas.

Y queda francamente bien.

Porque el croissant, aunque solemos asociarlo a desayunos dulces, funciona de maravilla en versión salada. Tiene esa mezcla de mantequilla, capas crujientes y textura aireada que encaja especialmente bien con ingredientes cremosos, proteínas suaves y vegetales frescos.Receta de sándwich

Ingredientes

Para 4 unidades:

  • 4 croissants grandes de mantequilla
  • 8 lonchas de pavo cocido o pechuga de pavo braseada
  • 4 huevos
  • 1 aguacate maduro
  • 100 g de queso crema
  • 80 g de queso cheddar o gouda en lonchas
  • un puñado de rúcula fresca
  • 1 tomate grande
  • sal
  • pimienta negra
  • aceite de oliva virgen extra
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    Opcional para la salsa ligera

    Qué hace que funcione tan bien

    No es solo cuestión del croissant, el truco está en equilibrar texturas.

    Si metes únicamente ingredientes pesados, el resultado puede volverse demasiado graso y plano. Si todo es fresco y ligero, pierde gracia.

    Aquí la combinación funciona porque mezcla varios registros: cremosidad del queso, jugosidad del huevo, frescor de la rúcula, suavidad del aguacate y el punto salado del pavo.

    Preparación paso a paso

    Prepara la salsa rápida

    Mezcla yogur griego con mostaza suave y unas gotas de limón. Queda ligera, ligeramente ácida y equilibra bastante bien el conjunto sin tapar sabores.

    Cocina los huevos

    • Para un brunch moderno, el huevo a la plancha con yema ligeramente cremosa suele quedar especialmente bien. También puedes hacer huevos revueltos suaves si prefieres un relleno más fácil de comer.
    • Si haces huevo a la plancha, cocina con un poco de aceite y sin pasarte.
    • La yema demasiado seca le quita bastante encanto.

    Prepara el aguacate

    • Machácalo ligeramente con tenedor o córtalo en láminas.
    • Un poco de sal, pimienta y unas gotas mínimas de limón ayudan bastante.
    • No hace falta convertirlo en guacamole.

    Monta vegetales y quesos

    • Lava la rúcula.
    • Corta tomate en rodajas finas.
    • Ten preparado el queso crema y las lonchas de queso para que el montaje vaya rápido.
    • Con croissants pasa algo: si tardas demasiado manipulándolos, pierden parte de la gracia crujiente.

    El montaje correcto

    • Abre los croissants con cuidado, sin llegar a separarlos completamente.
    • Unta una capa fina de queso crema en la base.
    • Añade el pavo.
    • Después el queso en lonchas.
    • Aquí puedes meterlos un minuto en horno o air fryer si quieres un punto fundente más marcado.
    • Luego incorpora el huevo.
    • El aguacate.
    • Tomate.
    • Rúcula.
    • Y termina con un toque de salsa ligera.
    • Cerrar, presionar apenas lo justo… y listo.
    • Si quieres un acabado más cafetería premium, puedes darles un golpe rápido de plancha.

    Variaciones que también funcionan

    Una ventaja de esta receta es lo adaptable que resulta.

    Puedes cambiar pavo por:

    • salmón ahumado
    • jamón cocido premium
    • pollo asado desmenuzado
    • bacon crujiente (si buscas versión más indulgente)

    En versión vegetariana:

    • hummus
    • huevo
    • aguacate
    • mozzarella
    • espinacas frescas

    Información de la receta

    Tiempo de preparación: 20 minutos
    Tiempo de cocinado: 10 minutos
    Tiempo total: 30 minutos
    Porciones: 4 croissants rellenos
    Información nutricional: aproximadamente 520-680 kcal por unidad
    Tipo de cocina: Internacional / brunch contemporáneo
    Tipo de comida: Desayuno tardío / brunch / comida informal

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