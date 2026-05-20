Hay comidas que parecen mucho más complicadas de lo que realmente son. El croissant salado relleno estilo brunch moderno encaja perfectamente ahí. Lo ves en cafeterías con estética cuidada, acompañado de café de especialidad y zumo natural, y da la sensación de que detrás hay una preparación compleja. La realidad es bastante más amable. Con buenos ingredientes y un poco de criterio al montar el relleno, sale en casa sin problemas.

Y queda francamente bien.

Porque el croissant, aunque solemos asociarlo a desayunos dulces, funciona de maravilla en versión salada. Tiene esa mezcla de mantequilla, capas crujientes y textura aireada que encaja especialmente bien con ingredientes cremosos, proteínas suaves y vegetales frescos.

Ingredientes

Para 4 unidades:

4 croissants grandes de mantequilla

8 lonchas de pavo cocido o pechuga de pavo braseada

4 huevos

1 aguacate maduro

100 g de queso crema

80 g de queso cheddar o gouda en lonchas

un puñado de rúcula fresca

1 tomate grande

sal

pimienta negra

aceite de oliva virgen extra