Croissant salado relleno estilo brunch moderno
¿Quieres preparar un delicioso bocado para tomar en casa y sorprender? No te pierdas este croissant salado relleno estilo brunch.
Croissants caseros como de pastelería
Cruasán sin hojaldre
Receta de crossant francés
Hay comidas que parecen mucho más complicadas de lo que realmente son. El croissant salado relleno estilo brunch moderno encaja perfectamente ahí. Lo ves en cafeterías con estética cuidada, acompañado de café de especialidad y zumo natural, y da la sensación de que detrás hay una preparación compleja. La realidad es bastante más amable. Con buenos ingredientes y un poco de criterio al montar el relleno, sale en casa sin problemas.
Y queda francamente bien.
Porque el croissant, aunque solemos asociarlo a desayunos dulces, funciona de maravilla en versión salada. Tiene esa mezcla de mantequilla, capas crujientes y textura aireada que encaja especialmente bien con ingredientes cremosos, proteínas suaves y vegetales frescos.
Ingredientes
Para 4 unidades:
Opcional para la salsa ligera
- 2 cucharadas de yogur griego natural
- 1 cucharadita de mostaza suave
- unas gotas de limón
Qué hace que funcione tan bien
No es solo cuestión del croissant, el truco está en equilibrar texturas.
Si metes únicamente ingredientes pesados, el resultado puede volverse demasiado graso y plano. Si todo es fresco y ligero, pierde gracia.
Aquí la combinación funciona porque mezcla varios registros: cremosidad del queso, jugosidad del huevo, frescor de la rúcula, suavidad del aguacate y el punto salado del pavo.
Preparación paso a paso
Prepara la salsa rápida
Mezcla yogur griego con mostaza suave y unas gotas de limón. Queda ligera, ligeramente ácida y equilibra bastante bien el conjunto sin tapar sabores.
Cocina los huevos
- Para un brunch moderno, el huevo a la plancha con yema ligeramente cremosa suele quedar especialmente bien. También puedes hacer huevos revueltos suaves si prefieres un relleno más fácil de comer.
- Si haces huevo a la plancha, cocina con un poco de aceite y sin pasarte.
- La yema demasiado seca le quita bastante encanto.
Prepara el aguacate
- Machácalo ligeramente con tenedor o córtalo en láminas.
- Un poco de sal, pimienta y unas gotas mínimas de limón ayudan bastante.
- No hace falta convertirlo en guacamole.
Monta vegetales y quesos
- Lava la rúcula.
- Corta tomate en rodajas finas.
- Ten preparado el queso crema y las lonchas de queso para que el montaje vaya rápido.
- Con croissants pasa algo: si tardas demasiado manipulándolos, pierden parte de la gracia crujiente.
El montaje correcto
- Abre los croissants con cuidado, sin llegar a separarlos completamente.
- Unta una capa fina de queso crema en la base.
- Añade el pavo.
- Después el queso en lonchas.
- Aquí puedes meterlos un minuto en horno o air fryer si quieres un punto fundente más marcado.
- Luego incorpora el huevo.
- El aguacate.
- Tomate.
- Rúcula.
- Y termina con un toque de salsa ligera.
- Cerrar, presionar apenas lo justo… y listo.
- Si quieres un acabado más cafetería premium, puedes darles un golpe rápido de plancha.
Variaciones que también funcionan
Una ventaja de esta receta es lo adaptable que resulta.
Puedes cambiar pavo por:
- salmón ahumado
- jamón cocido premium
- pollo asado desmenuzado
- bacon crujiente (si buscas versión más indulgente)
En versión vegetariana:
- hummus
- huevo
- aguacate
- mozzarella
- espinacas frescas
Información de la receta
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de cocinado: 10 minutos
Tiempo total: 30 minutos
Porciones: 4 croissants rellenos
Información nutricional: aproximadamente 520-680 kcal por unidad
Tipo de cocina: Internacional / brunch contemporáneo
Tipo de comida: Desayuno tardío / brunch / comida informal