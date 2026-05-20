Hay recetas que consiguen algo complicado: ser contundentes sin resultar pesadas, saciantes pero frescas al mismo tiempo. El wrap de falafel con salsa mediterránea entra justo en esa categoría. Tiene proteína vegetal, vegetales crujientes, una salsa cremosa con mucho sabor y ese punto especiado del falafel bien hecho que convierte una comida sencilla en algo bastante serio.

Y no, no hace falta pedirlo a domicilio para disfrutarlo. Bien preparado en casa queda incluso mejor.

Ingredientes

Para el falafel

400 g de garbanzos secos (puestos en remojo durante 12 horas)

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

un manojo pequeño de perejil fresco

un puñado de cilantro fresco

1 cucharadita de comino molido

media cucharadita de pimienta negra

sal al gusto

1 cucharadita de levadura química

aceite para freír o cocinar en air fryer

Para la salsa mediterránea

200 g de yogur griego natural

1 cucharada de tahini

zumo de medio limón

1 diente de ajo pequeño rallado

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

menta fresca picada o perejil

Para montar el wrap

4 tortillas grandes de trigo

lechuga romana o mezcla de hojas verdes

tomate en rodajas finas

pepino

cebolla morada

col lombarda rallada (opcional)

aceitunas negras laminadas (si te apetecen)

El truco del falafel de verdad

Si quieres falafel auténtico, no uses garbanzos cocidos de bote. Es probablemente el error más habitual.

El falafel clásico se hace con garbanzo seco remojado, no cocinado. Eso permite conseguir una textura firme por fuera, tierna por dentro y mucho más parecida a la versión tradicional.

Con garbanzo cocido suele salir una pasta demasiado húmeda y quebradiza.

Cómo preparar el falafel

Escurre bien los garbanzos tras el remojo. Muy bien. Después tritúralos junto con cebolla, ajo, perejil, cilantro y especias. La mezcla debe quedar granulosa, no como un puré homogéneo. Ese detalle importa bastante. Añade sal y la levadura química, mezcla y deja reposar unos 30 minutos en frío si puedes. Luego forma pequeñas bolas o mini hamburguesas. Aquí tienes dos opciones. Freír en aceite caliente para un acabado más clásico y crujiente. O usar freidora de aire con un ligero pulverizado de aceite si prefieres una versión algo más ligera. La salsa mediterránea que une todo. Una buena salsa cambia por completo este wrap. Mezcla yogur griego, tahini, limón, ajo rallado, aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas frescas. Si te gusta más cítrica, añade más limón. Si prefieres una textura más suave, incorpora una cucharada extra de yogur.

Montaje del wrap

Aquí no hace falta complicarse.

Calienta ligeramente las tortillas para que sean más manejables. Extiende una buena cucharada de salsa en la base. Añade hojas verdes, tomate, pepino, cebolla morada y col lombarda si te gusta ese extra crujiente. Coloca varios falafel recién hechos. Más salsa por encima, porque sí. Y enrolla firmemente cerrando los extremos si buscas un formato más limpio. Si quieres un acabado mejor, pásalo un minuto por plancha.

Ese toque tostado mejora muchísimo la textura.

Por qué funciona tan bien

Porque mezcla texturas.

El falafel aporta crujiente y especias.

La salsa suaviza.

Los vegetales refrescan.

La tortilla envuelve todo sin competir demasiado.

sin competir demasiado. Y además tiene esa ventaja de las recetas bien pensadas: sirve para comida rápida casera , cena informal o incluso meal prep si dejas parte preparada.

, cena informal o incluso meal prep si dejas parte preparada. No siempre hace falta recurrir a carne para conseguir una comida realmente satisfactoria.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 45 minutos

Tiempo de cocinado: 15 minutos

Tiempo total: 60 minutos

Porciones: 4 wraps

Información nutricional: aproximadamente 480-620 kcal por wrap (según tamaño y salsa)

Tipo de cocina: Mediterránea / Oriente Medio

Tipo de comida: Plato principal / comida saludable / opción vegetariana