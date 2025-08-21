Recetas con tahini: las 5 mejores opciones mediterráneas y versátiles

Si alguna vez has probado un buen hummus, ya conoces el sabor del tahini. Esa pasta cremosa de sésamo tostado tiene un gusto intenso, un poco amargo y muy aromático, que engancha desde la primera cucharada. Lo curioso es que, aunque a menudo pasa desapercibido, el tahini es el verdadero secreto de muchas recetas mediterráneas y de Oriente Medio.

Más allá del hummus, este ingrediente tiene mil caras: acompaña verduras, carnes, panes, ensaladas y hasta postres. Es de esos básicos de despensa que, cuando lo descubres, ya no quieres soltar.

Qué es el tahini y sus propiedades

El tahini no es más que semillas de sésamo tostadas y molidas hasta obtener una crema suave y espesa. A veces se prepara con semillas crudas, lo que da un sabor más delicado, pero el tostado es el que le da ese toque profundo que enamora.

Además de sabroso, es muy nutritivo. Está cargado de calcio, magnesio y hierro, aporta proteínas vegetales y contiene grasas saludables que cuidan el corazón. También suma vitaminas del grupo B, que ayudan a mantener la energía a lo largo del día. En resumen: una cucharada de tahini no solo mejora tus platos, también le da un empujón a tu salud.

Usos tradicionales y modernos del tahini

En la cocina mediterránea y de Oriente Medio, el tahini es un clásico de toda la vida. Es la base del hummus, del baba ganoush (esa deliciosa crema de berenjena asada) y de salsas que acompañan desde falafel hasta kebabs.

Pero hoy su uso se ha ampliado muchísimo. En la cocina moderna lo verás en batidos, aliños para ensaladas, tostadas, bowls de verduras e incluso en repostería. ¿Brownies con tahini? Sí, existen, y sorprenden a cualquiera.

Las 5 recetas mediterráneas con tahini

Aquí tienes algunas ideas sencillas que puedes preparar en casa:

1. Hummus clásico

El rey indiscutible. Garbanzos cocidos, tahini, ajo, limón y aceite de oliva. Trituras todo y lo sirves con un chorrito de aceite y pimentón. Pan pita y listo.

2. Baba ganoush

El hermano ahumado del hummus. Se hace con berenjena asada mezclada con tahini, limón y ajo. Su textura cremosa y su sabor tostado lo convierten en un aperitivo de diez.

3. Salsa de tahini para ensaladas

Mezcla tahini, agua, ajo rallado y zumo de limón hasta obtener una crema ligera. Vierte sobre tus ensaladas o verduras al vapor. Te cambiará la forma de ver una simple ensalada verde.

4. Albóndigas con salsa de tahini

Prepara tus albóndigas de carne o vegetales de siempre, pero acompáñalas con una salsa de yogur, tahini, limón y hierbas frescas. Quedan jugosas y con un sabor inesperado.

5. Brownies con tahini

Un capricho dulce. Añadir unas cucharadas de tahini a la masa de los brownies les da una textura más cremosa y un matiz que recuerda al sésamo tostado. Nadie adivina qué llevan, pero todos repiten.

Consejos para preparar y conservar tahini

Si te animas a hacerlo en casa, solo necesitas tostar semillas de sésamo y triturarlas con un poco de aceite de oliva hasta lograr la textura deseada.

Si se endurece, añade unas gotas de agua caliente o aceite y mezcla bien.

Guárdalo siempre en un frasco hermético dentro de la nevera. Aguanta semanas sin problema.

Es normal que el aceite se separe. Solo remueve antes de usarlo y listo.

Ten en cuenta que el tahini tiene sabor fuerte. Empieza con poca cantidad y ajusta a tu gusto.

El tahini es mucho más que “ese ingrediente del hummus”. Es versátil, saludable y capaz de transformar tanto un plato sencillo como una receta elaborada. Dale una oportunidad y verás cómo se convierte en un imprescindible en tu cocina.