Migas extremeñas rápidas con huevo poché y uvas

Las migas extremeñas tienen esa capacidad de convertir ingredientes humildes en un plato tremendamente satisfactorio. Pan, ajo, aceite, algún toque cárnico si se quiere seguir la versión más clásica… poco más. Y, sin embargo, cuando están bien hechas, cuesta encontrar a alguien que les ponga pegas.

Esta versión mantiene la esencia, pero simplifica tiempos y añade un giro bastante lógico: huevo poché y uvas.

Ingredientes

Para 4 personas:

400 g de pan del día anterior (mejor tipo candeal o pan con buena miga)

100 g de panceta o bacón ahumado en dados (opcional, pero recomendable)

4 huevos frescos

16-20 uvas blancas o negras sin semillas

5 dientes de ajo

80 ml de aceite de oliva virgen extra

100 ml de agua

1 cucharadita de pimentón dulce

sal

un chorrito de vinagre blanco (para el poché)

Preparación paso a paso

Dora los ingredientes base En una sartén amplia, añade aceite de oliva y sofríe los ajos enteros ligeramente aplastados. Que perfumen bien el aceite. Cuando empiecen a coger color, incorpora la panceta o bacón. Aquí cada casa tiene sus preferencias. Hay quien defiende chorizo, otros prefieren solo ajo. Esta versión busca rapidez y un punto sabroso sin complicar demasiado. Dora bien. Retira momentáneamente los ajos si no quieres que se quemen.

Añade el pimentón

Baja ligeramente el fuego y añade el pimentón dulce. Solo unos segundos. Esto hay que hacerlo con algo de cariño porque el pimentón quemado amarga en cuestión de nada. Remueve rápido.

Cocina las migas

Incorpora el pan humedecido. Y aquí empieza el trabajo real. Ve removiendo y rompiendo grumos con paciencia media. No hace falta obsesionarse, pero sí mover con frecuencia para que las migas se suelten y vayan cogiendo ese punto dorado irregular que las hace apetecibles. Unas quedarán más crujientes. Otras algo más tiernas. En unos 12-15 minutos suele estar listo.

Cómo hacer el huevo poché

El huevo poché intimida más de lo que debería.

Pon agua a hervir suave, no a borbotones salvajes. Añade un pequeño chorrito de vinagre. Casca cada huevo en una taza primero. Haz un remolino suave con cuchara y desliza el huevo dentro. Tres minutos aproximadamente para una yema cremosa. Cuatro si te gusta algo más firme. Retira con espumadera y reserva. No hace falta perfección de restaurante francés.

El papel de las uvas

Las migas son intensas, grasas en el buen sentido culinario y bastante contundentes. La uva aporta frescor, jugosidad y ese contrapunto dulce que limpia bastante el paladar.

Montaje final

Sirve una buena base de migas calientes.

Coloca un huevo poché encima de cada ración.

Añade uvas partidas o enteras según tamaño.

Rompe ligeramente la yema justo antes de servir.

justo antes de servir. Ese momento hace bastante por el plato.

La yema se mezcla con las migas y crea una textura mucho más cremosa y envolvente.

Un poco de pimienta negra recién molida puede funcionar.

puede funcionar. Incluso unas escamas de sal.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocinado: 20 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 520-680 kcal por ración

Tipo de cocina: Española / Extremeña

Tipo de comida: Plato principal / brunch contundente / comida tradicional