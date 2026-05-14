Wrap integral de atún y yogur
Si te gustan los platos poco calóricos y fáciles de elaborar en casa, no te pierdas esta receta de wrap integral de atún y yogur.
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Hay recetas que encajan justo cuando no quieres complicarte demasiado pero tampoco te apetece acabar comiendo cualquier cosa. El wrap integral de atún y yogur entra de lleno en esa categoría. Es rápido, saciante, bastante equilibrado y, además, admite cambios sin que la receta se venga abajo.
Funciona para comida, cena, tupper o incluso una opción rápida después de entrenar si buscas algo con proteína y sin pasar una hora en la cocina.
La mezcla de atún con salsa de yogur tiene bastante sentido. El yogur aporta cremosidad sin recurrir a salsas mucho más pesadas, y el wrap integral suma textura y un punto más consistente que hace que realmente llene.
Ingredientes para el wrap integral de atún y yogur
Para 2 personas:
Cómo preparar el wrap paso a paso
Prepara la salsa cremosa de yogur
- En un bol mezcla el yogur con la mostaza, el zumo de limón, pimienta negra y una pizca pequeña de sal.
- Si quieres un sabor algo más redondo, añade una cucharadita de aceite de oliva.
- No es imprescindible, pero funciona.
- Remueve hasta que quede homogéneo.
- La textura debe ser cremosa pero ligera.
- Escurre bien el atún.
- Este paso importa más de lo que parece. Si dejas demasiado líquido, el wrap puede acabar aguado y poco apetecible.
- Desmenuza el atún con un tenedor y mézclalo con la salsa de yogur.
Prepara las verduras
- Corta el tomate en dados pequeños.
- La cebolla morada en tiras finas.
- El pepino en rodajas finas o medias lunas.
- Lava la lechuga y sécala bien. Una hoja mojada dentro del wrap puede arruinar textura bastante rápido.
Montaje del wrap
- Calienta ligeramente las tortillas integrales unos segundos en sartén o microondas. No es obligatorio, pero ayuda muchísimo al enrollado. Cuando están más flexibles, no se rompen con tanta facilidad.
- Coloca una base de lechuga.
- Encima reparte la mezcla de atún y yogur.
- Añade tomate, cebolla y pepino. Sin pasarte con el relleno.
- Dobla primero los laterales y enrolla con firmeza desde la base.
- Si quieres un acabado mejor, marca el wrap en sartén durante uno o dos minutos. Queda más compacto y gana textura.
Información nutricional aproximada
Valores estimados según marcas habituales:
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 2 wraps (2 personas)
Información nutricional aproximada: 760 calorías totales (380 kcal por wrap aprox.)
Tipo de cocina: Saludable / mediterránea / internacional
Tipo de comida: Almuerzo / cena / comida rápida casera
Calorías: 760 kcal aprox.
Proteínas: 62 g
Grasas: 22 g
Carbohidratos: 78 g
Por unidad (2 wraps):
380 kcal aprox.
Si utilizas yogur griego entero o tortillas más grandes, el valor subirá.
Trucos para que quede mejor
- Escurre bien el atún
Fundamental.
- No abuses de la salsa
Demasiada humedad rompe la tortilla.
- Calienta el wrap antes de enrollar
Hace una diferencia enorme.
- Usa vegetales crujientes
El contraste mejora muchísimo.
- Cómelo recién hecho o bien envuelto
Si lo dejas demasiado tiempo montado sin protección, pierde gracia.
La receta es saludable, aporta proteína de calidad, vegetales y una base integral con más fibra que una tortilla blanca convencional.