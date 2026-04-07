Wrap viral de tortilla doblada paso a paso

Si has pasado un rato por redes últimamente, seguro que te has topado con este wrap. Es rápido, visual, fácil de hacer… y funciona. La idea es simple: una tortilla dividida en cuatro partes, cada una con su relleno, que luego se dobla formando una especie de sándwich en capas. Se tuesta y listo.

Pero claro, que sea sencillo no significa que no tenga truco. Si quieres que te quede bien, de verdad bien, hay algunos detalles que marcan la diferencia.

Qué tiene de especial este wrap

A primera vista parece otro wrap más. Pero no, la gracia está en el corte. Se hace un pequeño corte desde el centro hasta uno de los bordes. Eso permite doblar la tortilla en secciones, como si fuera un abanico.

Cada cuarto puede llevar un ingrediente distinto. Y al doblarlo, todo queda organizado, sin que se mezcle en exceso.

Ingredientes básicos

Para una unidad:

1 tortilla de trigo grande

Queso (en lonchas o rallado)

Proteína: jamón, pollo, atún, pavo…

Verduras: lechuga, tomate, espinaca…

Salsa al gusto (mayonesa, yogur, mostaza…)

Aquí no hay reglas fijas. Puedes hacerlo más ligero, más contundente o incluso vegetariano.

Una combinación que nunca falla: queso + pollo + aguacate + salsa suave.

Paso a paso para hacerlo bien

Coloca la tortilla sobre una superficie plana. Haz un corte desde el centro hacia abajo (solo un corte, no más). Ese es el truco que permite doblarla después. Sin ese corte, no hay wrap viral. Imagina la tortilla como si fuera un círculo dividido en cuatro. En cada cuadrante vas a colocar un ingrediente. Por ejemplo: parte 1: queso, parte 2: pollo, parte 3: verduras, parte 4: salsa No hace falta que quede perfecto, pero sí organizado. Dobla el primer cuarto sobre el segundo. Luego ese conjunto sobre el tercero. Y finalmente sobre el cuarto. Te queda una especie de triángulo o cuadrado compacto, con capas en su interior.

A la sartén (o Airfryer)

Coloca una sartén a fuego medio y agrega un chorrito de aceite o mantequilla. Pon el wrap doblado y cocínalo 2-3 minutos por cada lado. Se tiene que dorar y wrap y fundir el queso. Igualmente puedes cocinarlo en Airfryer unos 5-6 minutos a 180 ºC.

El truco para que quede crujiente por fuera

Hay dos cosas importantes:

No rellenar en exceso (si lo haces, se rompe al doblar).

Presionar ligeramente mientras se cocina.

Ese pequeño gesto ayuda a que las capas se compacten y el exterior se dore mejor.

Ideas de relleno que funcionan muy bien

Una vez pillas la técnica, puedes variar bastante.

Algunas combinaciones interesantes:

Jamón, queso, huevo y espinaca.

Atún, maíz, tomate y mayonesa.

Pollo, queso, aguacate y salsa de yogur.

Vegetal: hummus, pepino, zanahoria y lechuga.

Incluso puedes hacer versiones dulces: crema de cacao, plátano y fresas.

Aquí ya depende de lo que tengas en la nevera.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 5-6 minutos

Porciones: 1 wrap por persona

Información nutricional: aproximadamente 350-500 kcal por unidad (según ingredientes)

Tipo de cocina: Internacional / Rápida

Tipo de comida: Comida o cena ligera

Un formato que engancha

Lo curioso es que, una vez lo haces una vez, repites.

Porque es rápido, porque no ensucias mucho. Y porque el resultado es bastante bueno para el esfuerzo que requiere.