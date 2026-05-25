Lo mejor de los gnocchis crujientes con mantequilla y salvia es el contraste. Por fuera quedan dorados y ligeramente crujientes; por dentro, siguen manteniendo esa textura tierna tan característica de los gnocchis. Y luego está la mantequilla avellanada con salvia, que cambia completamente el plato con un aroma muy concreto, casi adictivo.

No hace falta complicarse demasiado. Tampoco convertir una cena rápida en una producción de domingo.

Ingredientes

Para 2 personas:

500 g de gnocchis de patata frescos

80 g de mantequilla

10-12 hojas de salvia fresca

40 g de queso parmesano rallado

pimienta negra recién molida

sal

1 cucharada de aceite de oliva suave

Opcional para rematar:

Ralladura fina de limón

Nueces tostadas picadas

Unas lascas extra de parmesano

Por qué esta receta funciona tan bien

La mayoría de gente piensa en gnocchis y visualiza salsa de tomate o nata. Es lógico. Son combinaciones clásicas. Pero cuando los pasas por sartén hasta dorarlos, cambia todo.

Pierden esa sensación algo blanda que a veces tienen cocidos sin más y ganan textura de verdad. Y eso, con una salsa tan simple como mantequilla y salvia, encaja de maravilla.

La clave está en controlar bien el calor y no tener prisa.

Cómo cocinar los gnocchis para que queden crujientes

Aquí hay dos caminos.

Puedes cocerlos primero o usar directamente gnocchis frescos de sartén. Si son frescos comerciales de buena calidad, muchas veces puedes saltearlos directamente. Si prefieres asegurarte de que el interior queda perfecto, hiérvelos primero en agua con sal. Muy poco tiempo, en cuanto floten, están. Escúrrelos bien y deja que pierdan humedad unos minutos. Esto ayuda bastante al dorado posterior. Pon una sartén amplia a fuego medio-alto con una cucharada de aceite y una pequeña parte de la mantequilla. No metas todos apelotonados, necesitan espacio. Déjalos quietos unos minutos. Ese es el punto donde mucha gente falla: mover demasiado pronto. Cuando una cara esté dorada, gira y repite. El objetivo no es solo calentarlos, queremos textura.

La mantequilla avellanada con salvia

Aquí está el verdadero alma del plato. Retira momentáneamente los gnocchis cuando estén bien dorados. En la misma sartén añade el resto de la mantequilla. Fuego medio. La mantequilla empezará a fundirse, luego a espumar y poco después adquirirá ese tono dorado con aroma a fruto seco que marca la diferencia. Ese momento dura poco, si te pasas, se quema. Añade entonces las hojas de salvia. Crepitarán casi al instante y soltarán todo el aroma. Es uno de esos olores que llenan la cocina de forma bastante seria. Devuelve los gnocchis a la sartén y mezcla rápidamente para que se impregnen bien. Pimienta negra recién molida. Un poco de sal si hace falta.

Y listo.

El queso: mejor al final

No conviene añadir parmesano mientras la sartén está demasiado caliente o puedes acabar con una masa pegajosa poco elegante.

Mejor emplatar primero y luego rallar parmesano generosamente por encima.

El calor residual hará el resto.

Si te gusta un contraste algo más fresco, una pizca mínima de ralladura de limón funciona sorprendentemente bien.

Errores bastante comunes

Uno muy típico: saturar la sartén. Si amontonas los gnocchis, cuecen al vapor en lugar de dorarse.

Otro clásico: fuego demasiado fuerte con la mantequilla . La frontera entre avellanada y quemada es corta.

. La frontera entre avellanada y quemada es corta. También pasa bastante con la salvia seca. Se puede usar, sí, pero no tiene el mismo resultado. La fresca aporta muchísimo más aroma y mejor textura.

Y luego está el parmesano en exceso. Aunque parezca raro decirlo, demasiada cantidad puede tapar el resto del plato.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 15 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 1.180 calorías totales (590 kcal por ración)

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Cena / plato principal / comida rápida gourmet