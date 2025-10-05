Ni aceite ni tomate: el ingrediente viral que todo el mundo pone en sus tostadas para desayunar

Hay un ingrediente viral que todo el mundo pone en sus tostadas para desayunar, algo que quizás puede sorprendernos a más de uno. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la cocina que puede acabar dando mucho de qué hablar. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los alimentos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que teníamos por delante.

Los expertos de Lasmilyunatartas nos explican que: «Beurre noisette significa mantequilla de avellana o mantequilla marrón. Esta denominación se debe al aroma y sabor que desprende luego de su cocción, tiene un color y sabor similar al de las a avellanas, aunque en su composición no las lleva. Se emplea en preparaciones saladas y dulces, en mi caso yo la uso bastante cuando hago croissants, pero se puede usar en todas las preparaciones que lleven mantequilla. Su elaboración es relativamente sencilla, es similar al procedimiento de la mantequilla clarificada, sólo que lleva más tiempo. Vale la pena hacerla sólo por el aroma que desprende. Se puede conservar en un recipiente hermétio en la nevera y si preparáis una gran cantidad se puede congelar, en éste último caso es mejor prepararla en pociones de un peso determinado para que sea más fácil su utilización en el momento de descongelar. Ingredientes 250 grs, de mantequilla de calidad sin sal. Media vaina de vainilla Procedimiento Fundir la mantequilla, a fuego directo muy suave o a Baño María, hasta conseguir que ésta se separe del suero (la parte blanca que se va formando). Con la ayuda de una cuchara o inclusive con una tela estameña, retirar esta espuma blanca y deshecharla. Alargar la cocción de la mantequilla, de forma constante hasta que adquiera un color rubio amarronado, similar al color de las avellanas. Remover de vez en cuando para controlar mejor la cocción y que ésta no se pase, ya que se puede quemar. Es muy importante hacerla sobre un fuego muy suave».

