Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 20 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 300 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Irene y Leonardo han aprovechado la ocasión que se les ha presentado para confesar a Bárbara toda la verdad respecto a su viaje. A pesar de que Bárbara en un principio finge fortaleza, lo cierto es que no puede evitar derrumbarse en cuanto se encuentra sola. ¡Es algo que le ha dolido profundamente!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia, que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, han podido observar cómo Alejo ha dado el importantísimo paso de abandonar la Casa Pequeña, aunque lo hace para pasar unos días junto a su familia. Pero no todo queda ahí, puesto que, debido a los últimos acontecimientos, Dámaso tiene cada vez más claro que está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para que Victoria y José Luis paguen por todo el daño que le han ocasionado. Es más, no va a parar hasta cumplir su cometido, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias, por muy complicadas que sean.

¿Qué sucede en el capítulo 301 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 21 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Dámaso no ha dudado un solo segundo en sincerarse con Mercedes. Así pues, ha querido compartir con ella la compra que ha hecho de unas tierras. Es más, le hace saber que no ha de temer al duque, ni mucho menos.

En cuanto Victoria se entera de lo sucedido, no duda en tomar cartas en el asunto para tratar de evitar que Dámaso se salga con la suya. A pesar de todo, parece que ha llegado demasiado tarde. Luisa ha recibido una visita de lo más inesperada a la cárcel. Esto le lleva a enfrentarse a Adriana como nunca antes, dejando a la Salcedo complemente preocupada. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.