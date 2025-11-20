Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Irene y Leonardo confiesan toda la verdad a Bárbara
Bárbara no puede evitar derrumbarse
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 19 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 299 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Adriana no ha tardado en enterarse del enorme sacrificio que ha hecho Pepa. Por ese mismo motivo, no ha dudado un solo segundo a la hora de reunirse con Atanasio para conseguir toda la información posible para tratar de ayudar a Luisa en la medida de lo posible.
Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo, sin importar las consecuencias. Pero no todo queda ahí, puesto que hemos podido ver cómo la Salcedo hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Alejo para que siga confiando ciegamente en su prometida. Todo ello mientras Victoria ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para azuzar al Duque contra Dámaso. Entre otras cuestiones, le ha hecho saber que le intentó besar en contra de su voluntad. A pesar de este paso, lo cierto es que la reacción de José Luis no ha sido, ni de lejos, la que esperaba. Por lo tanto, debe trazar un nuevo plan para tratar de salirse con la suya antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué sucede en el capítulo 300 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 20 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Irene y Leonardo han aprovechado la situación para contar a Bárbara toda la verdad respecto a su viaje. A pesar de que Bárbara finge fortaleza, lo cierto es que no puede evitar derrumbarse cuando está a solas.
En cuanto a Alejo, ha dado el paso de abandonar la Casa Pequeña con la firme intención de disfrutar de unos días junto a su familia. Todo ello mientras Dámaso se muestra cada vez más decidido a hacerles pagar, tanto a Victoria como a José Luis, todos y cada uno de sus pecados. Y no va a parar hasta conseguirlo, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
