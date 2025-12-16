La lista de todos los nominados en los premios The Best 2025

Desde la separación entre France Football y la FIFA en el año 2016, el The Best se ha convertido en uno de los galardones individuales más prestigiosos del mundo del fútbol. La ceremonia de entrega de la décima edición de estos premios se celebra en la tarde de hoy, martes 16 de diciembre, en Doha, Qatar. El sistema de votación del FIFA The Best 2025 pondera de la misma manera los votos de aficionados, capitanes y entrenadores de las selecciones masculinas y femeninas y representantes de la prensa.

Qué jugadores están nominados a ganar el The Best

Un total de 11 futbolistas masculinos aspiran a suceder a Vinicius Junior, vigente ganador del premio The Best a Jugador de la FIFA. El brasileño se resarció de su derrota en el Balón de Oro, imponiéndose a Rodri Hernández y a su compañero Jude Bellingham en las votaciones finales. En la presente edición, el Top 3 del último Balón de Oro -compuesto por Dembélé, Lamine Yamal y Mbappé- apunta a conformar la terna de grandes favoritos al The Best. La lista completa de nominados al galardón masculino es la siguiente:

Ousmane Dembélé (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

(Real Madrid) Nuno Mendes (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Raphinha (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool)

Vitinha (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Los candidatos a todos los premios de The Best 2025

El premio a Jugador de la FIFA no es el único que se entrega en la gala del The Best 2025, que iniciará en Doha a las 18:00 horas de la España peninsular. La FIFA también galardona a la mejor futbolista del año, los mejores entrenadores del fútbol masculino y femenino y mejor portero y portera del año. Una larga lista de candidatos con nutrida presencia española. En la categoría de Jugadora de la FIFA 2025, todo apunta a que una futbolista de nuestro país conquistará el galardón por quinto año consecutivo. Luis Enrique también es el gran favorito a coronarse como mejor entrenador, repitiendo su éxito de la gala del Balón de Oro. La lista completa de nominados al The Best 2025 es la siguiente:

Mejor Jugadora

Sandy Baltimor (Chelsea)

Nathalie Bjorn (Chelsea)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Lucy Bronze (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

(Arsenal) Temwa Chawinga (Kansas City)

Diani Kadidiatou (Olympique Lyon)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Lindsey Heaps ( Olympique Lyon)

Lauren James (Chelsea)

Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Claudia Pina (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Alexia Putellas (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Alessia Russo (Arsenal)

Leah Williamson (Arsenal)

Mejor Entrenador Fútbol Masculino

Javier Aguirre (Selección de México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (PSG)

(PSG) Hansi Flick (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Selección de Portugal)

(Selección de Portugal) Arne Slot (Liverpool)

Mejor Entrenador/a Fútbol Femenino

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)

(Washington Spirit/Olympique Lyon) Seb Hines (Orlando Pride)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Mejor Portero

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

(Real Madrid) Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern)

David Raya (Arsenal)

(Arsenal) Yann Sommer (Inter)

Wojciech Szczęsny (FC Barcelona)

Mejor Portera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Christiane Endler (Olympique Lyon)

Hannah Hampton (Chelsea)

Anna Moorhouse (Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

Qué futbolista ha ganado más veces el The Best

En las nueve ediciones del The Best entregadas hasta la fecha -desde 2016- el líder del palmarés masculino también es compartido con el Balón de Oro. Leo Messi se impuso en los años 2018, 2022 y 2023; superando con sus dos últimos galardones los dos que tienen en su haber Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. En la categoría de mejor futbolista femenina, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí empatan en lo más alto del podio con dos premios cada una.

El palmarés de los premios The Best

Mejor Jugador

Leo Messi : tres (2018, 2022 y 2023)

: tres (2018, 2022 y 2023) Cristiano Ronaldo : dos (2016 y 2017)

: dos (2016 y 2017) Robert Lewandowski: dos (2020 y 2021)

Luka Modric: uno (2018)

Vinicius Junior: uno (2024)

Mejor Jugadora

Alexia Putellas : dos (2021 y 2022)

: dos (2021 y 2022) Aitana Bonmatí : dos (2023 y 2024)

: dos (2023 y 2024) Carli Lloyd, Marta, Lucy Bronze, Lieke Mertens y Megan Rapinoe: uno

Mejor Entrenador Fútbol Masculino

Jürgen Klopp : dos (2019 y 2020)

: dos (2019 y 2020) Zidane, Guardiola, Ancelotti, Ranieri, Deschamps, Tuchel y Scaloni: uno

Mejor Entrenador/a Fútbol Femenino

Sarina Weigman : cuatro (2017, 2020, 2022 y 2023)

: cuatro (2017, 2020, 2022 y 2023) Hayes, Ellis, Reid y Pedros: uno

Mejor Portero

Emiliano ‘Dibu’ Martínez : dos (2022 y 2024)

: dos (2022 y 2024) Courtois, Neuer, Ederson, Alisson, Buffon y Mendy: uno

Mejor Portera