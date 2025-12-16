La caza en España está experimentando un incremento en la fiscalización por parte de las autoridades. Se ha detectado una intensificación y un aumento en la envergadura de los dispositivos de control que la Guardia Civil está estableciendo en puntos estratégicos de la red viaria, especialmente aquellos concurridos por vehículos de cazadores durante los fines de semana de temporada.

Estos operativos no programados tienen como misión principal asegurar el estricto cumplimiento de la legislación vigente en varios aspectos cruciales. El objetivo fundamental es triple: garantizar la seguridad ciudadana, controlar la tenencia y el transporte de armas, y velar por el bienestar animal.

Los agentes están implementando un protocolo de inspección riguroso que abarca desde la documentación hasta los elementos de transporte. Aunque en ocasiones se instalan en puntos de paso reducidos, los despliegues más recientes y de mayor envergadura han requerido el uso de áreas de servicio amplias para asegurar la operatividad y reducir riesgos durante las maniobras.

Armas y herramientas bajo lupa

El foco principal de estas inspecciones recae en el equipamiento del cazador. Se comprueba exhaustivamente que toda la documentación de las armas de fuego esté en regla y, fundamentalmente, que se estén transportando bajo las medidas de seguridad estipuladas por la normativa.

La revisión se extiende más allá de las armas de fuego. Se ha observado a efectivos de la Guardia Civil fiscalizando incluso los cuchillos que los monteros (cazadores que esperan en los puestos fijos para abatir a la caza) o rehaleros (dueños y guías de grupos de perros de caza) utilizan para rematar piezas de caza mayor, como el jabalí. En algunos casos, se procede a medir la longitud de la hoja para garantizar su adecuación legal.

Transporte y condición de los perros

Un aspecto prioritario en estos controles es la verificación del estado y la documentación de los animales de caza. La Guardia Civil inspecciona que los perros viajen en las condiciones adecuadas, asegurando su bienestar, y que su documentación sanitaria y de transporte este en control y cumpla con la totalidad de la normativa autonómica y estatal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca)

Si bien estas actuaciones forman parte de un calendario operativo más amplio que también busca la detección de delincuentes en tránsito, en el contexto de la temporada de caza, la prioridad se centra de manera clara en la movilidad de los aficionados a la actividad y el correcto uso de su material. Se recomienda a todos los cazadores llevar toda la documentación en regla para evitar cualquier tipo de sanción administrativa.