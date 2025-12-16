Bombazo en la zoología española: investigadores de Madrid logran al fin embriones de lince ibérico en laboratorio

El lince ibérico es una especie que se percibe siempre con un ojo puesto en la mejora y otro en la precaución. Si bien antes estaba en peligro crítico de extinción, el cuidado y el intenso trabajo de estos últimos años ha sido lo que lo ha mantenido a flote.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la población de linces ibéricos creció un 19% en 2024 respecto al año anterior, pero ahora el siguiente impulso llega por parte de la ciencia.

Un nuevo descubrimiento alcanza lo que muchas veces se pensaba improbable y se mencionaba casi como un sueño: crear embriones de lince en un laboratorio.

Investigadores de Madrid logran los primeros embriones de lince ibérico creados en laboratorio

Según el estudio publicado en Theriogenology, el equipo de la Universidad Complutense de Madrid y el CSIC ha conseguido un avance sin precedentes: producir embriones de lince ibérico a partir de ovocitos recuperados de hembras fallecidas y esperma criopreservado del biobanco de la especie.

El resultado confirma que estas técnicas funcionan también en un felino tan sensible, y que el material genético que hasta ahora se perdía puede recuperarse.

El trabajo ha sido posible gracias a la coordinación entre los centros de cría en cautividad, los equipos de recuperación de fauna silvestre y las administraciones que gestionan el programa del lince. Esa red permite actuar rápido cuando aparece un animal muerto, rescatar los ovarios, trasladarlos al laboratorio y poner en marcha la maduración de los ovocitos.

El proyecto reúne el conocimiento acumulado durante años en felinos domésticos y lo traslada al lince ibérico, un salto técnico que demuestra que la biotecnología también puede reforzar la conservación de especies muy amenazadas.

Cómo han podido crear embriones de lince ibérico en el laboratorio

El proceso que han seguido los equipos de la UCM y el CSIC empieza con la recogida de ovocitos post mortem. Los técnicos recuperan los ovarios de hembras fallecidas (casi siempre por atropellos) y los llevan refrigerados al laboratorio. Allí, los ovocitos completan su desarrollo en condiciones controladas mediante maduración in vitro.

El esperma procede del biobanco, donde se conserva material de machos de distintas líneas genéticas. Esa variedad es clave, ya que permite ampliar el abanico disponible para futuros cruzamientos. Una vez maduros los ovocitos, los investigadores realizaron la fecundación in vitro.

Algunos de ellos comenzaron a dividirse y alcanzaron fases tempranas de embrión. Los embriones obtenidos se vitrificaron y ya forman parte del biobanco, listos para próximos ensayos de transferencia.

Por qué es importante este avance en la conservación del lince ibérico

El impacto de este logro es considerable porque la fecundación in vitro para linces queda validada, lo que permite rescatar material genético que antes se perdía. También ofrece una vía para planificar apareamientos entre individuos lejanos y paliar los efectos de la endogamia que aún afectan a la especie.

Este avance prepara el terreno para el siguiente paso: la transferencia de estos embriones a hembras receptoras y, con suerte, el nacimiento de crías viables. Ese momento marcaría un cambio profundo en la forma de trabajar con especies que viven al límite.

Permitirá combinar líneas genéticas sin mover animales entre centros, reducir la presión sobre las poblaciones cautivas y dar una segunda vida a ejemplares cuyo ADN ya estaba condenado a perderse.

Si ese punto llega a consolidarse, otros proyectos de conservación podrán aplicar la misma estrategia en especies igual o más amenazadas, desde felinos que apenas cuentan con unas decenas de individuos hasta mamíferos que dependen de cada mejora tecnológica para no desaparecer.