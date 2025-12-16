Labrador rompe su silencio tras su expulsión de ‘La Casa de los Gemelos 2’: «En nada tendréis noticias»

Hace tan solo unos días, los seguidores de La Casa de los Gemelos 2 se vieron sorprendidos por la drástica decisión que habían tomado Daniel y Carlos Ramos, creadores del formato. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la expulsión disciplinaria de Labrador tras agredir a la drag queen Cherilyn Divine, recién llegada al reality. Este momento tan tenso ocurrió durante la cena, en la que el que fuese participante de Gandía Shore no solamente tiró su comida a la cabeza de la tiktoker, sino que también se apresuró a quitarle la peluca. Una secuencia de lo más preocupante que hizo que los de seguridad tuviesen que actuar con rapidez. Hasta tal punto que optaron por sacar al valenciano de la casa para evitar que la cosa se complicase aún más. Tan solo unos minutos después, los creadores de La Casa de los Gemelos 2 aparecieron en el directo para dar a conocer la decisión que habían tomado.

De esta forma, entraron en la casa para confirmar que el concursante había sido expulsado fulminantemente. «Al principio, Labrador tenía sus cosas, pero ha mostrado una actitud de tránsfoba, homófoba. Se notaba que desde que has entrado había un odio real, no es que estuviera actuando», comenzaron explicando los creadores de La Casa de los Gemelos 2. Acto seguido, no dudaron en ir mucho más allá a la hora de explicar a qué se referían: «Nos caracterizamos por no tener guiones e incluso las peleas que hay son cómicas, nos reímos. Por ejemplo, entre La Falete y Marrash, a la vista está que no hay odio detrás, que ellas saben que hay que dar espectáculo, por eso a veces sobreactúan». Y añadieron: «De repente me llega un clip en el que veo a Labrador con una actitud completamente homófoba, que venía retroalimentándose desde que has entrado… (…) Es inadmisible».

Como era de esperar, esta decisión ha generado multitud de opiniones. Mientras muchos están de acuerdo con la decisión de Daniel y Carlos Ramos, otros se muestran contrarios. Es más, alegan que, según su criterio, durante la emisión de La Casa de los Gemelos 2, se han llevado a cabo agresiones más graves que la de Labrador a Cherilyn Divine.

Sea como sea, en las últimas horas, son muchos los que han mostrado su opinión al respecto, especialmente en el chat del directo de La Casa de los Gemelos 2, pero también en los diversos perfiles en redes sociales del reality. Al ser consciente del revuelo que se ha ocasionado, y de la cantidad de cuentas falsas que se han creado haciéndose pasar por él, Labrador ha decidido romper su silencio.

Lo ha hecho a través de una historia que ha compartido en su perfil oficial de Instagram: «España entera me ama y yo amo a mi gente. En nada tendréis noticias mías», anunció el que fuese participante de Gandía Shore, haciendo clara referencia a su fulminante expulsión de La Casa de los Gemelos 2.

Pero no todo queda ahí, puesto que el valenciano quiso aprovechar para mostrar su agradecimiento por la gran cantidad de apoyo que ha recibido en las últimas horas, tras su salida del reality: «Sois increíbles. Me va a estallar el teléfono. Millones de gracias (El chat manda)», sentenció.