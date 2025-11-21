Éste es el listado de las ubicaciones de los controles de la Guardia Civil esta Navidad en Baleares

La Guardia Civil de Tráfico ha intensificado los controles de alcohol y drogas en todas las carreteras de Baleares con motivo de las próximas festividades, un periodo en el que se prevé un aumento significativo de los desplazamientos y de las celebraciones. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Dónde estarán ubicados los controles de la Guardia Civil en Baleares durante estas fiestas?

Aunque no se detallan las ubicaciones concretas de los dispositivos, el Instituto Armado confirma que el refuerzo abarcará vías principales y secundarias, así como zonas de mayor afluencia durante eventos y horarios nocturnos. Fuentes próximas al Instituto Armado han confirmado a OKBALEARES el listado de las ubicaciones donde se montarán controles de alcohol y drogas. Son los siguientes:

Paseo Marítimo de Palma . Especial atención a la zona próxima a un conocido centro comercial.

. Especial atención a la zona próxima a un conocido centro comercial. Autopista de Llucmajor . Zona próxima a un conocido centro comercial.

. Zona próxima a un conocido centro comercial. Autopista de Llucmajor. Accesos a una sala de fiestas ubicada en el polígono de Son Oms (Palma).

Accesos a una sala de fiestas ubicada en el polígono de Son Oms (Palma). Autopista de Llucmajor (Arenal-Playa de Palma), control de varios y prestigiosos restaurantes.

(Arenal-Playa de Palma), control de varios y prestigiosos restaurantes. Carretera de Manacor. Junto a varios restaurantes.

Junto a varios restaurantes. Carretera de Establiments. Control de varios restaurantes de la zona.

Control de varios restaurantes de la zona. Diferentes puntos de la Vía de Cintura con la finalidad de controlar las entradas y salidas de la autopista.

con la finalidad de controlar las entradas y salidas de la autopista. Autopista de Inca . Especialmente, zona de acceso a un conocido centro comercial con restaurantes y oferta de ocio.

. Especialmente, zona de acceso a un conocido centro comercial con restaurantes y oferta de ocio. Proximidad de discotecas y restaurantes .

. Menorca e Ibiza, en las principales vías, con un énfasis especial en las proximidades de restaurantes (comidas y cenas de empresa), zonas de ocio y discotecas.

Además de los dispositivos habituales establecidos en la red viaria de Baleares, los días 19, 20 y 21 de diciembre, se montarán controles masivos en todas las islas.

Por otra parte, según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, estos dispositivos ya se incrementaron durante las fiestas del Dijous Bo de Inca, una de las celebraciones más multitudinarias de Mallorca. Para este evento se desplegó un operativo especial de vigilancia destinado a garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

De cara a las próximas semanas, marcadas por cenas de empresa, reuniones sociales y festividades navideñas, la Guardia Civil insiste en la necesidad de mantener una tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas al volante. El mensaje es claro: «solo el cero tiene cero consecuencias». El organismo subraya que incluso pequeñas cantidades pueden afectar gravemente la capacidad de conducción y comprometer la seguridad tanto del conductor como del resto de usuarios de la vía.

Con este refuerzo, la Guardia Civil busca aumentar la prevención y reducir la siniestralidad en las carreteras del archipiélago balear. El cuerpo recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo es una infracción grave, sino un riesgo que puede tener consecuencias irreparables. Por ello, los dispositivos permanecerán activos durante todo el periodo festivo con el objetivo de garantizar la seguridad vial y fomentar la responsabilidad entre los conductores.