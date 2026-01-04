El Palmer Basket explora su mejoría ante un enrachado Gipuzkoa Basket

El Palmer Basket confronta su robustez frente al Gipuzkoa Basket este domingo a las 18:00 horas en el Palau Municipal d’Esports d’Inca. El grupo turquesa se presenta al choque con la totalidad de la plantilla disponible para el exigente duelo contra uno de los clubes más entonados de la Primera FEB.

El elenco dirigido por Juan Ignacio Díez De Acharán acude al encuentro con sensaciones positivas tras haber desempeñado un notable rendimiento en el pasado derbi ante el Fibwi Mallorca. El canadiense, Phil Scrubb, salvaguardará la elástica del club por segunda ocasión después de su señorial debut. El escolta convirtió 18 puntos, repartió 3 asistencias y blindó 3 rebotes en 28 minutos de intervención.

El cuadro donostiarra atesora un espléndido momento en el campeonato. El conjunto liderado por Sergio García ha vencido en sus seis últimos compromisos ligueros. El adversario ha lucido escrupulosidad en sus contiendas y ha doblegado a oponentes de la magnitud del Palencia o del Alicante, entre otros. La inflexible custodia de la pintura en sus envites les permite cimentar su control de los distintos escenarios de partido.

El Gipuzkoa Basket está colocado en segunda plaza en el ranking de equipos más aventajados en la estadística del rebote, con 35,3 capturas totales. Además, el contrincante también es segundo en rebotes de ataque, con 12,2 por cita. El ala-pívot georgiano, Giorgi Korsantia, y los pívots Tanor Ngom y Javier Nicolau regentan con solvencia esta circunstancia.

El entrenador del Palmer Basket, Juan Ignacio Díez De Acharán, ha argumentado los aspectos a considerar del enfrentamiento. El técnico ha apuntado: “Vamos a jugar contra un equipo muy experimentado en la categoría; son jugadores que están contrastados”. El preparador ha razonado: “Nosotros tenemos que seguir nuestra línea, basándonos en el trabajo diario para seguir construyendo”. Díez De Acharán ha resaltado: “El trabajo diario nos tiene que ayudar a generar una identidad que nos lleve a competir cada día”.