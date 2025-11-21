Juez y acusaciones someten a un interrogatorio de 3 horas a Pérez Llorca en vísperas de su investidura

La titular de Instrucción 3 de Catarroja, que instruye las diligencias previas del caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y las acusaciones, han sometido este viernes a un interrogatorio de tres horas al testigo Juan Francisco Pérez Llorca. Este último, candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Pérez Llorca se someterá a la investidura este jueves para relevar a Carlos Mazón. De modo, que la comparecencia de Pérez Llorca se ha producido en vísperas de su investidura. Y, a instancias de PSOE y Compromis, como recalcado el propio Pérez Llorca a la salida de los juzgados de Catarroja.

Pérez Llorca ha sido el segundo testigo que ha prestado este viernes declaración ante la magistrada. Justo antes que él, lo ha hecho, también, el propietario del Restaurante El Ventorro, llamado igualmente como testigo. Pero, incluso la declaración del dueño de restaurante donde se reunió a comer con una periodista Carlos Mazón el día de la riada, ha sido más corta que la de Pérez Llorca.

Y esto, en parte, porque las acusaciones le han trasladado una y otra vez al citado testigo las mismas cuestiones al testigo. Se las han hecho de mil formas. De hecho, el propio Pérez Llorca ha manifestado a una de esas mismas defensas que «es la tercera vez que respondo a esta cuestión». Y ha advertido que «no voy a decir lo que usted quiere que diga. Voy a decir verdad». Pérez Llorca ha respondido a todas y cada una de las preguntas que le han formulado.

En síntesis, la idea que ha trasladado es que tras acudir al médico, vio unas imágenes. Y, en virtud de su cargo orgánico en el PP, que no institucional ni administrativo, quiso hablar con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Y con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas para informarse y poder hablar luego y tranquilizar a alcaldes y concejales.

A la salida de su comparecencia, Pérez Llorca ha destacado que este viernes había declarado «a petición de Compromìs y del Partido Socialista». Y ha recordado que, desde que su nombre comenzó a sonar como posible sustituto de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, ya le advirtieron que los dos partidos de la izquierda demandaban su comparecencia:

Él ha subrayado que está tranquilo y que había cumplido con su con obligación: «Declarar». Algo que, según ha recordado, «es lo que corresponde a cualquier ciudadano». Pérez Llorca ha destacado, además, que él ha intentado aportar su granito de arena a la investigación con la declaración de este viernes.

Y ha desvelado también que «A partir de ahora» iba a sentarse a preparar su discurso de investidura. Finalmente, ha rechazado manifestar nada acerca de su declaración ante la juez porque: «Es secreto. Yo no puedo hacerlo».

Ruíz Tobarra llamó este 5 de noviembre a declarar en calidad de testigo a Pérez Llorca. La llamada de la juez a Pérez Llorca se produjo cuando había pasado un año de la DANA y de la apertura de caso. Y justo a las puertas de su posible investidura como próximo presidente de la Generalitat Valenciana, como relevo de Carlos Mazón. Se trata de una declaración que se hace solicitada por el PSOE, que ejerce la acusación en este caso, tal como entonces adelantó OKDIARIO.

También, este viernes, la magistrada ha emitido un auto a través del cual acuerda, a petición de una de las acusaciones particulares y de Compromís, que ejerce una de las acusaciones populares, requerir la identificación, para una posterior citación como testigos de los escoltas y el conductor asignados a Carlos Mazón entre las 15:00 y las 21:00 horas.