Las ventanas se pueden poner en «modo invierno» y casi nadie lo sabe: el truco para mantener tu casa siempre calentita

Este es el truco para mantener tu casa siempre calentita

Se pueden poner en modo invierno las ventanas y eso casi nadie lo sabe

Tal y como nos explican los expertos de Veneo: «Al preparar las ventanas para el invierno, no hay que olvidar de los herrajes. Unos herrajes bien mantenidos y ajustados son la base para una apertura y cierre cómodos de las ventanas, así como para la estanqueidad de las mismas y para tu seguridad. Los herrajes sucios deben aspirarse primero o limpiarse con un paño húmedo (¡sin detergentes!). Si notas alguna dificultad al abrir o cerrar las ventanas, roces o una estanqueidad insuficiente, merece la pena realizar un ajuste de la instalación. Antes del invierno, también es importante ajustar la estanqueidad de las ventanas fijando la presión adecuada de la hoja contra el marco. En las ventanas con herrajes Winkhaus, se utiliza para ello una bulón octogonal. El ajuste invernal de la presión de apriete consiste en colocarlo en una posición tal que se consiga la mayor presión de apriete posible y, por tanto, una alta estanqueidad».

Siguiendo con la misma explicación: «Las juntas sólo cumplen bien su función si son flexibles y resistentes. Para mantener las juntas en buen estado se utilizan productos especiales de mantenimiento. También evitan que las juntas se congelen en los perfiles, lo que podría dañarlas al abrir las ventanas. Si las juntas han perdido su elasticidad o están dañadas, deben sustituirse por otras nuevas de la misma forma. Definitivamente, no recomendamos pegar juntas adhesivas adicionales ni sustituir las juntas por otras supuestamente universales. Cada fabricante utiliza una forma específica de juntas y sólo sustituyendo las viejas juntas por las mismas se puede garantizar la adecuada estanqueidad y el correcto funcionamiento de toda la ventana. La selección correcta de las juntas no es una tarea sencilla, lo mejor es consultar directamente con el fabricante. Para ello, comprueba el modelo, el tamaño y el tipo en la información de la placa de características de la ventana».