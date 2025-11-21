Todo el mundo está poniendo espuma de afeitar en el cristal del coche: el truco que va a solucionarte el otoño

En los días fríos y lluviosos, los conductores se enfrentan a un problema habitual que puede poner en riesgo su seguridad: el empañamiento de los cristales del coche. La condensación que se forma en el parabrisas y en las ventanas laterales dificulta la visibilidad y puede provocar situaciones peligrosas, especialmente por la noche. Afortunadamente, existe un truco muy sencillo y efectivo para evitar que se empañen los cristales del coche con espuma de afeitar.

Lo interesante de este método es que la espuma de afeitar crea una barrera protectora sobre los cristales del vehículo. Esta capa fina e invisible reduce la tensión superficial del agua y permite que el agua se deslice sin formar vaho. De esta manera, el conductor mantiene una visibilidad óptima.

El truco de la espuma de afeitar para que no se empañen los cristales del coche

La explicación científica detrás del truco es bastante sencilla. Cuando en el exterior hace frío y dentro del vehículo está encendida la calefacción, la diferencia térmica provoca la condensación del vapor de agua contenido en el aire dentro del habitáculo. Este fenómeno genera pequeñas gotas que se adhieren a los cristales y forman el típico empañamiento. La espuma de afeitar contiene sustancias tensioactivas y emolientes que forman una película que actúa como barrera.

Para aplicar correctamente este truco con espuma de afeitar para evitar que se empañen los cristales del coche, estos son los pasos a seguir:

Lo primero es asegurarse de que los cristales estén completamente limpios. La suciedad, polvo o restos de grasa dificultan la formación de la capa protectora, por lo que conviene limpiar previamente con un producto específico para cristales o con una mezcla de agua y vinagre. Una vez limpios, hay que colocar una pequeña cantidad de espuma de afeitar sobre un paño limpio y seco, y luego frotarla suavemente sobre el cristal hasta cubrirlo por completo.Es importante no aplicar la espuma directamente sobre el cristal, ya que podría generar exceso de producto y dificultar el secado. Después de frotar la espuma, se debe usar otro paño limpio para retirar el exceso y dejar sólo una capa fina sobre el cristal. Si quedan restos difíciles de eliminar, se puede aplicar un poco de alcohol sobre un trapo para ayudar a eliminar el exceso sin dañar la superficie del vidrio.

Este método es muy útil para el parabrisas y las ventanas delanteras, así como para los laterales y la luna trasera, especialmente en coches que carecen de desempañador trasero. Muchos conductores han comprobado que, tras aplicar este método, incluso en condiciones de lluvia intensa o frío extremo, los cristales permanecen libres de vaho durante varias horas.

Además de la espuma de afeitar, hay alternativas caseras que funcionan bajo el mismo principio. Por ejemplo, algunos usuarios aplican champú, jabón líquido o detergente diluido en agua, siempre asegurándose de que el producto genere espuma. La clave está en frotar la superficie del cristal con un paño que distribuya el producto de manera uniforme y luego secar correctamente para crear la barrera que repele la humedad.

Un aspecto relevante del truco es que no sólo mejora la visibilidad, sino que también ayuda a prevenir problemas secundarios asociados a la humedad. La condensación persistente en el interior del vehículo puede favorecer la aparición de moho, malos olores y corrosión en ciertas partes metálicas del habitáculo.

Consejos de la DGT

Con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. La DGT recomienda evitar maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y mantener los neumáticos en buen estado. Según Euromaster, el mal estado de los neumáticos causa el 30 % de los accidentes en invierno.

Un fenómeno muy peligroso es el aquaplaning, que ocurre cuando el neumático no logra «desalojar»el agua acumulada en el pavimento, provocando que las ruedas floten y se pierda el control del vehículo; en estos casos, conviene sujetar el volante con firmeza, no frenar a fondo y corregir la trayectoria suavemente. La profundidad mínima recomendada del dibujo de los neumáticos es de 1,6 milímetros, aunque lo ideal es mantenerlos en mejores condiciones, aplicando la presión adecuada para evitar desgastes irregulares y reducir riesgos.

Además, con el suelo mojado es fundamental aumentar considerablemente la distancia de seguridad, ya que frenar en asfalto húmedo a 90 km/h puede requerir hasta 32 metros más que en seco. No menos importantes son las hojas caídas, que al humedecerse se comportan como hielo, y el uso correcto de luces, suavidad en maniobras y velocidad moderada.