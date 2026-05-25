Hay recetas que directamente nos sorprenden por sus matices. Este pollo coreano crujiente con salsa gochujang es una de ellas. Crujiente de verdad por fuera, jugoso por dentro y con esa salsa pegajosa, picante, ligeramente dulce y con bastante carácter que hace que el primer bocado ya te deje pensando en el siguiente.

No requiere técnicas imposibles. Sí un poco de orden.

Ingredientes

Para el pollo:

800 g de contramuslo de pollo deshuesado o pechuga en trozos

120 g de harina de trigo

80 g de maicena

2 huevos

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de jengibre en polvo o fresco rallado

sal

pimienta negra

aceite para freír

Para la salsa gochujang:

3 cucharadas de pasta gochujang

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de vinagre de arroz

2 dientes de ajo rallados

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharada de azúcar moreno

2 cucharadas de agua

Opcional para servir:

Semillas de sésamo

Cebolleta fresca

Arroz blanco

Qué hace especial al pollo frito coreano

Si lo comparas con un pollo rebozado clásico, hay diferencias claras.

La textura suele ser más ligera, más crujiente y menos pesada.

Gran parte del mérito está en la combinación de harina y almidón. La maicena ayuda muchísimo a conseguir ese acabado fino y quebradizo.

Luego está la salsa. No busca solo picar, tiene dulzor, umami, acidez y ese punto fermentado muy particular del gochujang que le da personalidad.

muy particular del gochujang que le da personalidad. No sabe simplemente a salsa picante. Tiene bastante más profundidad.

Cómo preparar el pollo

Corta el pollo en trozos de tamaño similar. No hace falta obsesionarse con medidas exactas, pero ayuda que cocinen de forma uniforme. Sazona con sal, pimienta, ajo y jengibre. Añade los huevos batidos y mezcla bien para que todo quede impregnado. Después incorpora la harina y la maicena. Si queda demasiado seco, una cucharada mínima de agua puede ayudar. No queremos una masa líquida, sino un recubrimiento adherente.

La fritura: donde se gana o se pierde todo

El aceite debe estar bien caliente, no tibio. No humeando. Unos 170-180 ºC suele ser el rango correcto. Fríe en tandas pequeñas. Si metes demasiado pollo a la vez, baja la temperatura y el resultado empeora rápido. Los trozos necesitarán unos 4 o 5 minutos dependiendo del tamaño. Sácalos cuando estén dorados. Ahora viene el truco que marca diferencia: segunda fritura. Sí, doble fritura. Es bastante típica en este estilo. Deja reposar unos minutos y vuelve a freír durante 1 o 2 minutos más. El cambio en textura merece totalmente la pena.

Cómo hacer la salsa gochujang

Mientras el pollo reposa, toca la salsa.

Pon en una sartén pequeña o cazo:

Gochujang

Miel

Salsa de soja

Ajo

Vinagre de arroz

Aceite de sésamo

Azúcar moreno

Agua

Calienta a fuego medio. Remueve constantemente. En pocos minutos se vuelve brillante, espesa y bastante aromática. Prueba. Más miel si la prefieres más amable. Un poco más de gochujang si quieres subir intensidad.

El momento clave: mezclar sin perder crujiente

Este paso importa bastante. No dejes el pollo flotando eternamente en salsa.

Pon el pollo caliente en un bol grande. Añade la salsa poco a poco y mezcla rápido. Solo hasta recubrir. Así mantienes buena parte del crujiente exterior.

Si buscas textura extrema, incluso puedes salsear solo parcialmente.

Qué acompañamientos funcionan mejor

El clásico más lógico es arroz blanco. Neutraliza el picante y encaja perfecto.

También funcionan muy bien: pepino encurtido rápido, ensalada fresca, col asiática aliñada, kimchi, patatas gajo.

Si va en formato cena informal, incluso dentro de pan brioche estilo sándwich queda sorprendentemente bien.

Errores bastante comunes

Usar solo harina. La textura cambia mucho y pierde ese crujiente fino característico.

No controlar temperatura del aceite. Resultado grasiento casi garantizado.

Resultado grasiento casi garantizado. Pasarse con la salsa. Aquí mucha gente destruye el trabajo de fritura.

Usar gochujang en exceso sin probar . Tiene bastante personalidad, conviene ajustar.

. Tiene bastante personalidad, conviene ajustar. Saltarse la segunda fritura.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocinado: 20 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada: 2.280 calorías totales (570 kcal por ración)

Tipo de cocina: Coreana

Tipo de comida: Plato principal / cena / comida informal