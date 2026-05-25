Udon salteado con ternera y salsa casera

Los noodles udon tienen esa textura gruesa, ligeramente elástica y muy satisfactoria que funciona especialmente bien en salteados rápidos. Si les sumas ternera jugosa, verduras con algo de mordida y una salsa casera con buen equilibrio entre salado, dulce y umami, el resultado es una cena potente sin necesidad de complicarte demasiado.

No hace falta wok profesional. Tampoco convertir tu cocina en un restaurante asiático por una noche.

Ingredientes

Para el salteado:

400 g de noodles udon frescos

300 g de ternera en tiras finas (entrecot, babilla o similar)

1 cebolla mediana

1 zanahoria

1/2 pimiento rojo

2 cebolletas

2 dientes de ajo

un trozo pequeño de jengibre fresco

2 cucharadas de aceite vegetal o girasol

pimienta negra

Para la salsa casera:

4 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de salsa de ostras

1 cucharada de miel

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharada de vinagre de arroz

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de maicena

Opcional para rematar:

Semillas de sésamo

Copos de chile

Cebollino fresco

La clave de un buen udon salteado

Aquí hay una cosa importante: este tipo de platos se cocinan rápido, muy rápido. Eso significa que improvisar mientras el fuego ya está encendido suele acabar regular. Lo mejor es tenerlo todo listo antes.

Verduras cortadas. Salsa mezclada, carne preparada. Udon a mano. Porque cuando empieza el salteado, el margen de reacción es pequeño.

Cómo preparar la salsa casera

En un bol mezcla salsa de soja, salsa de ostras, miel, aceite de sésamo, vinagre de arroz, agua y maicena. Remueve bien hasta que quede uniforme. La salsa de soja aporta sal y umami. La miel suaviza y ayuda a dar brillo. La salsa de ostras da profundidad. Y la maicena hace que la salsa realmente se adhiera al udon en lugar de quedarse líquida por el fondo.

Preparar la ternera sin secarla

Corta la carne en tiras finas si no viene ya preparada. No hace falta marinar eternamente. Con este tipo de receta, el cocinado rápido funciona mejor. Un poco de pimienta negra basta. Pon una sartén grande o wok a fuego fuerte con aceite. Cuando esté bien caliente, añade la ternera. Déjala sellarse primero. Un par de minutos como mucho. Queremos dorado exterior, interior jugoso. Sácala y reserva. No la cocines de más o luego acabará seca al volver a la sartén.

Las verduras: textura, no puré

En la misma sartén añade cebolla en tiras, zanahoria cortada fina, pimiento y cebolleta.

Luego ajo picado y jengibre rallado.

Fuego vivo. Queremos verduras cocinadas, sí, pero con cierta firmeza.

Ese punto donde siguen teniendo algo de textura.

Cinco minutos suele bastar.

Qué hacer con el udon

Si usas udon fresco, normalmente basta con separarlo siguiendo instrucciones del envase.

Muchos vienen prácticamente listos.

Si son secos, necesitarán cocción previa . No los pases demasiado. El udon sobrecocido pierde gracia muy rápido.

. No los pases demasiado. El udon sobrecocido pierde gracia muy rápido. Cuando estén listos, incorpóralos directamente a la sartén con las verduras .

. Devuelve la ternera.

Añade la salsa.

El salteado final

Mezcla todo rápidamente a fuego fuerte. La salsa empezará a espesar casi enseguida gracias a la maicena. Ese brillo característico aparece en cuestión de segundos. El udon se impregna bien. La ternera recupera temperatura. No necesita más de dos o tres minutos finales. Pon el conjunto a punto de sal.

Errores bastante habituales

Cocer demasiado el udon . Resultado: masa blanda poco apetecible.

. Resultado: masa blanda poco apetecible. Meter demasiados ingredientes en sartén pequeña. En lugar de saltear, cueces.

Pasarse con la soja. La salsa debe equilibrar, no convertir el plato en sal líquida.

La salsa debe equilibrar, no convertir el plato en sal líquida. Sobre cocinar la ternera. Dos minutos de más y cambia completamente.

¿Se puede guardar?

Sí, aunque recién hecho está bastante mejor. Guardado aguanta bien un día en nevera.

Para recalentar, mejor sartén rápida que microondas si quieres mantener algo de textura.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 15 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 1.420 calorías totales (710 kcal por ración)

Tipo de cocina: Japonesa con inspiración asiática

Tipo de comida: Plato principal / cena / comida rápida casera