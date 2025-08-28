Entrañas de ternera a la parrilla: receta fácil y sabrosa
Descubre cómo hacer entrañas de ternera a la parrilla de forma sencilla. Una receta clásica de la cocina argentina con todo el sabor de la carne a las brasas.
La entraña es uno de esos cortes que, si lo pruebas bien hecho, no lo olvidas más. Antes era un secreto de parrilleros, casi un corte “humilde” que no todos valoraban, pero hoy en día es protagonista en cualquier buen asado. Es delgada, con una capa de grasa que, cuando se dora, queda crujiente y deliciosa.
Lo mejor: no necesitas demasiados ingredientes ni complicarte la vida. Con sal, buen fuego y paciencia, te aseguro que tendrás un plato que huele a reunión de domingo y sabe a puro disfrute.
Ingredientes (para 4 personas)
Paso a paso
- Prepara el fuego
Nada de apuros: si usas carbón o leña, enciéndelo con tiempo. La carne de ternera es deliciosa. La entraña se cocina rápido, así que las brasas tienen que estar listas y bien calientes antes de poner la carne.
- Limpieza del corte
La entraña suele venir con una telita plateada. Algunos la quitan porque puede resultar dura, otros la dejan para que quede crujiente. Es cuestión de gustos. Lo que sí: seca bien la carne y deja que repose fuera de la nevera unos minutos.
- El condimento justo
Aquí menos es más. Un poco de sal gruesa justo antes de ponerla en la parrilla y, si quieres, un poco de pimienta. No hay que cubrirla de marinadas, porque la entraña ya tiene sabor de sobra.
- A la parrilla
Colócala con la parte de la grasa hacia abajo. Deja que se dore sin moverla, unos 5 a 7 minutos, y luego dale la vuelta. Lo importante es que agarre ese dorado tentador por fuera y que por dentro siga jugosa.
- Reposo y corte
Sácala y deja que repose tres o cuatro minutos. Este detalle hace la diferencia porque los jugos se redistribuyen. Cuando cortes, hazlo siempre en tiras finas y contra la fibra; si no, la carne se siente dura.
Consejos de parrillero
- La entraña es puro carácter, así que se disfruta mejor a punto o a tres cuartos. Pasada de cocción, pierde gracia.
- Si tienes un chimichurri casero esperándola, la experiencia se multiplica.
- No tienes parrilla: prueba en una plancha de hierro bien caliente, y verás que también queda riquísima.
Calorías aproximadas
Entraña (1 kg): 1950 kcal
Aceite de oliva (1 cucharadita): 40 kcal
Sal y pimienta: prácticamente nada
👉 Total del plato: 1990 kcal aprox.
👉 Por persona (4 raciones): 500 kcal aprox.
La entraña de ternera a la parrilla es simple, auténtica y siempre sabe a encuentro. No necesitas más que un fuego encendido, un corte bien elegido y ganas de compartir. Con pan, chimichurri y una copa de vino, ya tienes la receta de la felicidad servida en la mesa.