Entrañas de ternera a la parrilla: receta fácil y sabrosa

La entraña es uno de esos cortes que, si lo pruebas bien hecho, no lo olvidas más. Antes era un secreto de parrilleros, casi un corte “humilde” que no todos valoraban, pero hoy en día es protagonista en cualquier buen asado. Es delgada, con una capa de grasa que, cuando se dora, queda crujiente y deliciosa.

Lo mejor: no necesitas demasiados ingredientes ni complicarte la vida. Con sal, buen fuego y paciencia, te aseguro que tendrás un plato que huele a reunión de domingo y sabe a puro disfrute.

Ingredientes (para 4 personas)

1 kg de entraña de ternera

Sal gruesa (la de parrilla es ideal)

Pimienta recién molida (si eres de los que disfrutan un toque extra)

Un chorrito de aceite de oliva, solo si usas plancha o parrilla de gas

Para acompañar: chimichurri casero, salsa criolla, pan crocante o unas patatas al rescoldo.

Paso a paso

Prepara el fuego

Nada de apuros: si usas carbón o leña, enciéndelo con tiempo. La carne de ternera es deliciosa. La entraña se cocina rápido, así que las brasas tienen que estar listas y bien calientes antes de poner la carne. Limpieza del corte

La entraña suele venir con una telita plateada. Algunos la quitan porque puede resultar dura, otros la dejan para que quede crujiente. Es cuestión de gustos. Lo que sí: seca bien la carne y deja que repose fuera de la nevera unos minutos. El condimento justo

Aquí menos es más. Un poco de sal gruesa justo antes de ponerla en la parrilla y, si quieres, un poco de pimienta. No hay que cubrirla de marinadas, porque la entraña ya tiene sabor de sobra. A la parrilla

Colócala con la parte de la grasa hacia abajo. Deja que se dore sin moverla, unos 5 a 7 minutos, y luego dale la vuelta. Lo importante es que agarre ese dorado tentador por fuera y que por dentro siga jugosa. Reposo y corte

Sácala y deja que repose tres o cuatro minutos. Este detalle hace la diferencia porque los jugos se redistribuyen. Cuando cortes, hazlo siempre en tiras finas y contra la fibra; si no, la carne se siente dura.

Consejos de parrillero

La entraña es puro carácter, así que se disfruta mejor a punto o a tres cuartos. Pasada de cocción, pierde gracia .

. Si tienes un chimichurri casero esperándola, la experiencia se multiplica.

No tienes parrilla: prueba en una plancha de hierro bien caliente, y verás que también queda riquísima.

Calorías aproximadas

Entraña (1 kg): 1950 kcal

Aceite de oliva (1 cucharadita): 40 kcal

Sal y pimienta: prácticamente nada

👉 Total del plato: 1990 kcal aprox.

👉 Por persona (4 raciones): 500 kcal aprox.

La entraña de ternera a la parrilla es simple, auténtica y siempre sabe a encuentro. No necesitas más que un fuego encendido, un corte bien elegido y ganas de compartir. Con pan, chimichurri y una copa de vino, ya tienes la receta de la felicidad servida en la mesa.