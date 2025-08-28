Recetas de carne

Entrañas de ternera a la parrilla: receta fácil y sabrosa

Carne a la parrilla
Entrañas de ternera a la parrilla.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Descubre cómo hacer entrañas de ternera a la parrilla de forma sencilla. Una receta clásica de la cocina argentina con todo el sabor de la carne a las brasas.

Entrecot de ternera a la brasa

Churrasco de ternera al horno

Carne asada marinada

La entraña es uno de esos cortes que, si lo pruebas bien hecho, no lo olvidas más. Antes era un secreto de parrilleros, casi un corte “humilde” que no todos valoraban, pero hoy en día es protagonista en cualquier buen asado. Es delgada, con una capa de grasa que, cuando se dora, queda crujiente y deliciosa.

Lo mejor: no necesitas demasiados ingredientes ni complicarte la vida. Con sal, buen fuego y paciencia, te aseguro que tendrás un plato que huele a reunión de domingo y sabe a puro disfrute.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 1 kg de entraña de ternera
  • Sal gruesa (la de parrilla es ideal)
  • Pimienta recién molida (si eres de los que disfrutan un toque extra)
  • Un chorrito de aceite de oliva, solo si usas plancha o parrilla de gas
  • Para acompañar: chimichurri casero, salsa criolla, pan crocante o unas patatas al rescoldo.

    • Paso a paso

    1. Prepara el fuego
      Nada de apuros: si usas carbón o leña, enciéndelo con tiempo. La carne de ternera es deliciosa. La entraña se cocina rápido, así que las brasas tienen que estar listas y bien calientes antes de poner la carne.
    2. Limpieza del corte
      La entraña suele venir con una telita plateada. Algunos la quitan porque puede resultar dura, otros la dejan para que quede crujiente. Es cuestión de gustos. Lo que sí: seca bien la carne y deja que repose fuera de la nevera unos minutos.
    3. El condimento justo
      Aquí menos es más. Un poco de sal gruesa justo antes de ponerla en la parrilla y, si quieres, un poco de pimienta. No hay que cubrirla de marinadas, porque la entraña ya tiene sabor de sobra.
    4. A la parrilla
      Colócala con la parte de la grasa hacia abajo. Deja que se dore sin moverla, unos 5 a 7 minutos, y luego dale la vuelta. Lo importante es que agarre ese dorado tentador por fuera y que por dentro siga jugosa.
    5. Reposo y corte
      Sácala y deja que repose tres o cuatro minutos. Este detalle hace la diferencia porque los jugos se redistribuyen. Cuando cortes, hazlo siempre en tiras finas y contra la fibra; si no, la carne se siente dura.parrillada

    Consejos de parrillero

    • La entraña es puro carácter, así que se disfruta mejor a punto o a tres cuartos. Pasada de cocción, pierde gracia.
    • Si tienes un chimichurri casero esperándola, la experiencia se multiplica.
    • No tienes parrilla: prueba en una plancha de hierro bien caliente, y verás que también queda riquísima.

    Calorías aproximadas

    Entraña (1 kg): 1950 kcal

    Aceite de oliva (1 cucharadita): 40 kcal

    Sal y pimienta: prácticamente nada

    👉 Total del plato: 1990 kcal aprox.
    👉 Por persona (4 raciones): 500 kcal aprox.

    La entraña de ternera a la parrilla es simple, auténtica y siempre sabe a encuentro. No necesitas más que un fuego encendido, un corte bien elegido y ganas de compartir. Con pan, chimichurri y una copa de vino, ya tienes la receta de la felicidad servida en la mesa.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas