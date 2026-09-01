El primer Clásico de la temporada se jugará el domingo 25 de octubre a las 21:00 en el Camp Nou

Ya hay fecha y hora para el primer Clásico de la temporada de la Liga. Real Madrid y Barcelona se verán las caras en el Camp Nou el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas, en el partido correspondiente a la décima jornada de la Liga. Será la primera vez que Mourinho y Flick se vean las caras desde la llegada del técnico portugués al banquillo blanco.

Es el partido más esperado del año por los amantes de la Liga. El gran duelo entre los dos gigantes del fútbol español ya tiene fecha. Tras tres jornadas, los dos equipos empatan en lo alto de la clasificación a nueve puntos. El Barcelona es líder por la diferencia de goles –+10 contra +8 de los blancos–. Tenían que ganar por dos de diferencia al Rayo para ser primeros y ganaron por tres (5-2).

También ha empezado a las mil maravillas el equipo dirigido por José Mourinho, que suma 10 goles a favor y sólo dos en contra. Mbappé y Bellingham han regresado de las vacaciones en plena forma y están liderando al Real Madrid. El rendimiento del inglés, junto con los goles del francés, está siendo clave para que el cuadro blanco saque los partidos adelante sin demasiado sufrimiento en este inicio de Liga.

El año pasado se repartieron los Clásicos, uno cada uno. El Real Madrid se llevó el del Santiago Bernabéu por 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham, mientras que el Barcelona se impuso en el Camp Nou en el partido de la segunda vuelta por 2-0 con tantos de Rashford y Ferran. El de octubre será el primer Clásico de José Mourinho en su segunda etapa al frente del Madrid y el primero contra el técnico alemán en la Liga.