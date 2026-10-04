Colate carga contra la sentencia que obliga a su hijo a quedarse con Paulina Rubio: «Confío en la justicia divina»

La batalla judicial entre Paulina Rubio y Colate parece estar lejos de llegar a su final. Después de años de enfrentamientos por la situación de su hijo en común, Nico, el conflicto vuelve a colocarse en el foco mediático tras las últimas declaraciones del empresario. Con 16 años, el joven habría expresado su deseo de vivir en España junto a su padre, aunque la decisión adoptada por los tribunales estadounidenses mantiene, por el momento, su residencia en Miami. Eso sí, Colate no está dispuesto a dar por cerrada esta historia.

Después de un largo periodo de discreción, el empresario ha vuelto a hablar públicamente sobre la situación y ha confirmado que ha recurrido la decisión judicial con la intención de que Nico pueda trasladarse a España. Una batalla que, según sus propias palabras, le ha supuesto un enorme desgaste tanto personal como económico.

Durante su última entrevista en el programa Fiesta, Colate explicó que lleva años haciendo frente a importantes gastos derivados del proceso judicial. El empresario aseguró que se ha gastado millones de euros únicamente en abogados, a lo que se suma el coste de mantener su vida en Estados Unidos mientras intenta seguir adelante con su actividad profesional. «Me he tenido que buscar la vida trabajando allí, en México, Argentina…», explicó. Una situación que ha condicionado durante años su vida personal y profesional y que, pese al resultado de las últimas decisiones judiciales, no parece haberle hecho cambiar de estrategia.

La cuestión principal sigue siendo qué quiere Nico. Y sobre esto, Colate fue tajante cuando le preguntaron por la voluntad de su hijo: «Ha dicho claramente que quiere venir a España». El empresario sostiene así que la petición del joven ha sido trasladada dentro del procedimiento judicial, aunque la decisión de los tribunales estadounidenses no coincide, por el momento, con ese deseo.

Los documentos que, según Colate, no se tuvieron en cuenta

Uno de los puntos en los que Colate ha puesto el foco tiene que ver precisamente con la documentación aportada durante el proceso. El empresario considera que determinados documentos oficiales presentados ante los tribunales no habrían sido valorados como él esperaba. «Hay muchos documentos oficiales que se han presentado y que no se han tenido en cuenta», aseguró durante su intervención televisiva. Una afirmación con la que vuelve a cuestionar el resultado del procedimiento y que enlaza con su particular visión sobre el funcionamiento de la justicia en Estados Unidos.

Colate también afirmó que «los juzgados americanos funcionan de una manera muy distinta» y habló de la existencia de «mecanismos para influenciar en las decisiones». Se trata, en cualquier caso, de su valoración sobre el proceso y sobre el sistema judicial en el que se está dirimiendo el futuro de su hijo.

15 años sin hablar directamente con Paulina Rubio

Más allá de los tribunales, existe otro detalle que permite entender la dimensión que ha alcanzado el enfrentamiento entre ambos. Colate aseguró que lleva 15 años sin hablar directamente con Paulina Rubio. La comunicación entre los padres de Nico se realizaría actualmente por correo electrónico y con los abogados presentes en las conversaciones. «Las conversaciones entre ambos se hacen a través de correo electrónico y siempre con los abogados en copia», explicó el empresario.

Una situación que convierte cada decisión relacionada con su hijo en un nuevo capítulo de una relación marcada desde hace años por los desencuentros y los procedimientos judiciales. Pese a todo, Colate insiste en que el dinero ocupa un segundo plano cuando se trata de Nico. «Un hijo es lo más importante en tu vida», sentenció, dejando claro que, para él, la batalla no termina con una resolución judicial desfavorable.

Colate también quiso poner en valor la relación que mantiene actualmente con su hijo. El empresario definió a Nico como «un niño espectacular con un alma buena, maduro e inteligente» y aseguró que entre ambos existe «un amor enorme».

Sus palabras reflejan que, pese a la distancia y a las dificultades del proceso, mantiene una relación cercana con el adolescente. Y es precisamente esa relación la que, según su relato, le impulsa a continuar recurriendo a las decisiones judiciales. «He recurrido la sentencia, no confío mucho en la justicia, pero confío en la justicia divina», afirmó. Una frase con la que dejó claro que no considera terminado el conflicto y que todavía espera que la situación pueda cambiar. «Es cuestión de tiempo», añadió.

Por ahora, Nico continúa en Miami junto a Paulina Rubio, de acuerdo con la decisión de los tribunales estadounidenses. Colate, sin embargo, mantiene su intención de seguir adelante con los recursos y confía en que el futuro permita cumplir el deseo que, según asegura, su hijo le ha trasladado: vivir en España.