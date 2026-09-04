Hoteles para ver el GP de Madrid de F1 2026: precios, ubicación, cuáles están cerca de Madring…

El GP de España de Fórmula 1 en Madrid está a la vuelta de la esquina y Madring ya está listo para la puesta de largo de la próxima semana. Los aficionados buscan alojamientos y hoteles para hospedarse durante su estancia en la capital de España para el Gran Premio. El circuito está ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas, por lo que muchos intentan quedarse cerca de esa zona o en lugares con buenas conexiones en transporte público para moverse con rapidez.

Desde la organización han recomendado varios hoteles oficiales asociados con Madring. Estos hoteles cuentan con buenas conexiones e incluso alguno está dentro del propio circuito, lo cual sube considerablemente el precio de su estancia el fin de semana de Gran Premio una noche. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los hoteles para ver el GP de España de F1, los precios, ubicaciones y cuáles están cerca de Madring.

Cuánto cuestan los hoteles para ver la Fórmula 1 en Madrid

Como es habitual en eventos de este nivel, los hoteles aumentan considerablemente sus tarifas para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre en Madrid. Los precios de los hoteles están por las nubes y algunos llegan a alcanzar los 2.000 euros la noche. Otros ofrecen sus suites más exclusivas por más de 17.000 euros por noche.

Los hoteles más cercanos a Madring

Desde el circuito de Madring recomiendan varios hoteles para el fin de semana de Gran Premio. El primero de ellos es el Hotel 101 Madrid, que está ubicado en la zona de Valdebebas, con vistas al circuito y a La Monumental. Otro de los que aparece en la web es el AC Hotel Atocha, situado a tan solo 300 metros de la estación de Atocha, el principal nudo de transporte de Madrid. También destacan el Hotel Meliá Castilla, a 10 minutos del Santiago Bernabéu, y el AC Hotel Madrid Feria, a pocos minutos a pie del circuito de Madring.

En qué zona buscar Airbnb para estar cerca del GP de Madrid de F1

En caso de ir a un apartamento, la mejor opción es buscar por los barrios de Valdebebas, IFEMA-Feria de Madrid (distrito de Hortaleza), Barajas, Alameda de Osuna, Canillas y Mar de Cristal. Estos son los barrios más cercanos al trazado madrileño, donde del 11-13 de septiembre se celebrará el Gran Premio de España de Fórmula 1.