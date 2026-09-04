Aston Martin ya trabaja en el coche de 2027: «Será completamente nuevo»

Enrico Cardile, uno de los gurús de Aston Martin, habló el jueves desde el circuito de Monza sobre el coche que prepara la escudería británica para el año 2027, dejando claro que será una evolución del AMR26, pero que será «completamente nuevo». El ingeniero italiano también habló de los puntos débiles y fuertes del monoplaza de 2026 y valoró la relación con Honda como fabricante de un motor que ha dejado mucho que desear durante una temporada para olvidar.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con la celebración del GP de Italia de F1, que se celebra en el mítico circuito de Monza. Después de que Fernando Alonso obrara el milagro con una novena posición en Holanda, desde Aston Martin ya han avisado que esta volverá a ser una carrera de sufrimiento para el bicampeón del mundo debido a que el trazado italiano penalizará los puntos débiles del AMR26. Es decir, las curvas largas del circuito serán un lastre para el motor Honda, al que le falta potencia y tiene mucho que mejorar.

Enrico Cardile, director técnico de AMR F1, ha hablado desde el circuito horas antes de que los pilotos salgan a rodar en los entrenamientos libres que se celebrarán este viernes. Uno de los ingenieros gurús del equipo británico habló en primer lugar sobre la relación con Honda y las mejoras que esperan para el año próximo con el fabricante de motores.

«Honda está trabajando muy duro. Hay varias mejoras en desarrollo, tanto de hardware como de software, para optimizar el control y la gestión del motor», comenzó diciendo, a la vez que dejó claro que: «Trabajar exclusivamente con Honda nos ha brindado muchas ventajas en lo que respecta al diseño del vehículo. Nos ha dado más libertad que antes». «Sí, lo creo. Para cualquier equipo que aspire a convertirse en campeón del mundo, la decisión correcta es asociarse exclusivamente con un proveedor de unidades de potencia, y Honda es el socio adecuado para hacerlo», dijo en declaraciones recogidas por Marca cuando fue cuestionado sobre si fue la decisión correcta aliarse con Honda.

Así será el Aston Martin de 2027

Enrico Cardile también dejó claro que han trabajado a destajo para hacer un coche prácticamente nuevo a mitad de temporada, cuyas mejoras en aerodinámica son más que evidentes. El ingeniero de Aston Martin también habló de un coche completamente nuevo para el año 2027, donde en el equipo esperan tener a Fernando Alonso a los mandos del AMR27.

«Para finales de año, espero que la mayor parte de nuestra conversación gire en torno a lo que hayamos aprendido y cómo eso está dando forma al coche de 2027. Cada una de las piezas será nueva. Todo habrá sido mejorado, pero a nivel conceptual será una evolución de la dirección que tomamos con el coche de este año», afirmó.

«Ahora estamos en el camino correcto, pero no estamos atados a él. Digámoslo así: a la hora de abordar el proyecto de 2027, no nos hemos impuesto ninguna limitación en cuanto a intentar mantener nada del coche anterior. En este sentido, será un coche completamente nuevo, y eso nos da la libertad y la mentalidad necesarias para lograr lo que queremos», afirmó en declaraciones que recogen SoyMotor y Marca.

Enrico Cardile también habló del que será el nuevo reto para Aston Martin de cara a la próxima temporada. «Creo que solo querré hablar de 2027. Nuestra tarea ahora es extraer toda la información que podamos de 2026, porque todo eso servirá de guía para el proyecto de 2027. A partir de ahora, es un reto diario en todos los ámbitos: conseguir más carga aerodinámica, reducir el peso, dar al equipo de ingeniería más tiempo para trabajar en el túnel de viento, revisar conceptos y perfeccionar componentes», opinó.