Aston Martin rompe su silencio sobre la renovación de Alonso: «Estamos trabajando en ello…»

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Monza con la celebración del GP de Italia de Fórmula 1, donde Fernando Alonso intentará volver a obrar el milagro con un AMR26 que, según han vaticinado desde Honda, volverá a sufrir en un circuito que no casa con el coche de la escudería británica. Mike Krack, ingeniero jefe del equipo, también opinó desde el circuito sobre la renovación del bicampeón del mundo, que acaba contrato este 2026 con Aston Martin.

El paddock de Fórmula 1 ya está en Monza, donde este fin de semana se celebra el GP de Italia de F1. Después de obrar el milagro consiguiendo ser noveno en Holanda, Fernando Alonso afronta una nueva carrera difícil, ya que desde Honda han avisado que las características del histórico circuito italiano no le van a un coche que ha mejorado en aerodinámica, pero que tiene la cuenta pendiente de un motor que necesita mejorar, y mucho, para que el coche sea competitivo.

«Serán pequeños cambios, pero nada importantes», confirmó Mike Krack sobre las actualizaciones de un AMR26 que sufrirá en las curvas largas del trazado de Monza. «De Holanda obtenemos que avanzó el rendimiento, pero hay características en la conducción que deben mejorar. Actualizamos sus características, configuramos los datos y tenemos una nueva herramienta para adaptar la conversión nueva», apuntó Shintaro Orihara, ingeniero jefe en pista de Honda.

«No hay plazos. La prioridad es comprobar el funcionamiento de las medidas y la manejabilidad. No son objetivos concretos; en cada carrera habrá cosas que mejorar paso a paso», dijo sobre la mejoría de Aston Martin, que volverá a estar en las últimas posiciones en Italia, salvo que las manos de Fernando Alonso obren el milagro, como ya sucedió en el GP de Holanda de Fórmula 1.

Aston Martin y la renovación de Fernando Alonso

En rueda de prensa ante los medios de comunicación, Mike Krack también se pronunció sobre el tema del momento en la Fórmula 1: la renovación de Fernando Alonso. El ingeniero jefe del equipo británico, según recoge Marca, dejó claro que confían en renovar al piloto asturiano, pero que no se atreven a dar una fecha sobre cuándo se anunciará la noticia que esperan todos en el Gran Circo.

«Estamos trabajando en ello, confiamos en encontrar una buena solución para todos. El problema no es la fecha», opinó sobre la renovación de un Fernando Alonso que busca certezas de tener un coche competitivo para poder seguir divirtiéndose en la Fórmula 1.