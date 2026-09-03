Alonso llevará un casco especial en Monza para homenajear a su descubridor Adrián Campos

Fernando Alonso estrenará en el GP de Italia de Fórmula 1 un nuevo casco con el que homenajea a su descubridor, Adrián Campos. El que fuera pionero de la Fórmula 1 en España, con dos temporadas como piloto de Minardi en 1987 y 1988, falleció en 2021 a los 60 años de edad. El valenciano fue uno de los grandes impulsores de la carrera del dos veces campeón del mundo, del que ejerció como manager y mentor en su camino hacia la cúspide del automovilismo. Ahora, el asturiano le rendirá tributo en el histórico trazado de Monza.

El nuevo casco de Fernando Alonso lo ha presentado de forma conjunto tanto la escudería Aston Martin como Campos Racing, equipo con presencia en Fórmula 2 y Fórmula 3 fundado por el mencionado Adrián Campos. El casco está inspirado en el que lució el ex piloto en sus dos temporadas en la Fórmula 1, en la que compitió para el equipo Minardi. Campos también fue importante en el salto de Alonso a la marca italiana, con la que debutó en Fórmula 1 en 2001, con sólo 19 años.

El piloto de Aston Martin ha posado con los dos cascos, el que lucirá este fin de semana en el GP de Italia y el que llevó Adrián Campos en su etapa en la categoría reina del automovilismo, junto a los tres hijos del fallecido ex piloto. «Un guiño al lugar donde todo comenzó. Adrián fue el primero en descubrir el talento de Fernando, convirtiéndose en primer manager y ayudándole a dar sus primeros pasos en el mundo de las carreras. Ahora, su emblemático casco vuelve a la pista de Monza, con su familia presente para compartir el momento», ha desvelado Aston Martin en sus redes sociales.

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El equipo Campos Racing, ahora dirigido por Adrián Campos Jr., también ha querido dejar su impronta en este emotivo homenaje a la figura del mencionado piloto. «El legado continúa. Hay momentos que nos recuerdan de dónde venimos. Fernando fue uno de los pilotos en los que Adrián creyó cuando todo estaba por comenzar. Para nosotros, formar parte de esta historia hace que este momento sea todavía más especial», ha expresado el equipo en un comunicado.

Alonso pone en valor la figura de Adrián Campos

Fernando Alonso también ha querido dejar unas palabras que ponen en valor la importancia que tuvo Adrián Campos en su llegada a la Fórmula 1. El asturiano ha definido el casco como «muy especial», por rendir «homenaje a Adrián y a toda la familia Campos». El de Alzira confió en él a una temprana edad y le guio hasta iniciar una de las carreras más longevas y exitosas de la Fórmula 1. «Adrián me vio en una carrera de karts y me dijo que tenía que probar los monoplazas. Confió en mí y me dio aquella primera oportunidad. Años después, me llevó hasta la F1», ha confesado el piloto de Aston Martin.

En un Gran Premio especial para él por este homenaje, Fernando Alonso buscará prolongar las buenas sensaciones cosechadas en Zandvoort, donde consiguió una meritoria novena plaza. La de Monza será la última prueba antes del esperado GP de Madrid de la próxima semana, donde el asturiano buscará dejar un gran papel ante el público español.