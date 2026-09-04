Cuándo es el GP de Madrid de F1: horarios de todas las pruebas por días del Mundial de Fórmula 1 2026

El Gran Premio de España ya está a la vuelta de la esquina. En sólo una semana, los 22 pilotos de Fórmula 1 comenzarán a rodar en Madring, que se estrena en el calendario del Mundial en 2026, prometiendo entretenimiento y mucha acción. Todos los aficionados, tanto los que acudan al circuito como los que vayan a ver el estreno del trazado madrileño por televisión, necesitan conocer cuáles son los horarios de las distintas sesiones.

Consulta aquí a qué hora empieza cada una de las pruebas del GP de España de F1

Viernes 11 de septiembre

El GP de España arrancará oficialmente el viernes 11 de septiembre, día reservado para las dos primeras sesiones de entrenamientos. El primero comenzará a las 13:30 horas, momento en el que las 11 escuderías sacarán a pista los 22 monoplazas para que rueden por primera vez en Madring. Después de los test de F3, que dejaron buen sabor de boca en la FIA, será turno de los F1, los coches más avanzados en cuanto a tecnología y también tamaño.

La sesión durará, como de costumbre, una hora y luego ya a las 17:00 tendrán lugar los libres 2, en los que los pilotos harán más ensayos de vuelta rápida tras la primera toma de contacto con la pista en la matinal. Una vez conocida, se espera que los protagonistas arriesguen más en vistas a preparar la clasificación del sábado.

Sábado 12 de septiembre

El fuego real se vivirá el sábado, aunque antes de la clasificación será turno de la tercera y última sesión de entrenamientos, que se celebrará a las 12:30. Unas horas más tarde, concretamente a las 16:00, arrancará la esperada sesión clasificatoria en la que los pilotos buscarán el escalón más alto posible para la parrilla de la carrera del domingo en Madring.

Domingo 13 de septiembre

Y, por último, el momento más esperado será, como marca la tradición en la F1, el domingo 13 de septiembre a las 15:00. Ese será el horario en el que comience la primera carrera en Madrid 45 años después. No será en el circuito del Jarama, sino en Madring, el trazado que debuta y que transcurre entre IFEMA y Valdebebas.