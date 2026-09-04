El palo de David Coulthard a Ferrari por el momento elegido para homenajear a Schumacher

El espectacular homenaje que Ferrari ha preparado para Michael Schumacher en el Gran Premio de Italia no ha dejado indiferente a nadie, aunque no todos consideran que el momento elegido por la escudería italiana sea el más apropiado. David Coulthard, ex piloto de Fórmula 1 y una de las voces más conocidas del paddock, ha lanzado un inesperado palo a Ferrari al cuestionar si el tributo al alemán puede estar sirviendo también para desviar la atención de los problemas internos que han acompañado al equipo en las últimas carreras.

La celebración coincide con el 30 aniversario de la llegada de Schumacher a Ferrari y convierte el circuito de Monza en el escenario perfecto para recordar a una de las mayores leyendas de su historia. Ferrari ha preparado una decoración especial para sus monoplazas inspirada en el F310 con el que Schumacher inició su aventura en Maranello en 1996. Los coches de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucirán detalles conmemorativos, mientras que el equipo también ha preparado monos y diferentes actos para recordar la extraordinaria etapa del alemán. El homenaje incluirá además la presencia de algunos de los Ferrari más emblemáticos pilotados por Schumacher, entre ellos el F310, el F2002 y el 248 F1, en un fin de semana cargado de simbolismo para la escudería italiana.

La teoría de Coulthard

Sin embargo, Coulthard cree que la elección de este momento puede tener una lectura diferente. El escocés pone el foco en la situación que atraviesa Ferrari después de las polémicas relacionadas con las órdenes de equipo y la sensación de que la escudería ha dudado demasiado en algunos momentos decisivos. «Creo que dudan demasiado a menudo», explicó el ex piloto, haciendo referencia a las situaciones vividas recientemente y a la dificultad del equipo para tomar decisiones rápidas y contundentes.

Por eso, el homenaje a Schumacher podría tener un efecto secundario muy conveniente para el equipo de Maranello. Mientras la atención se centra en el legado del siete veces campeón del mundo, en la decoración especial y en la enorme carga emocional de Monza, las discusiones sobre quién debe asumir el papel de líder dentro de Ferrari o sobre cómo se están gestionando determinadas decisiones deportivas pasan a un segundo plano. No se trata de que Coulthard cuestione la figura de Schumacher ni la importancia de rendirle homenaje, sino de que duda sobre si el contexto elegido permite a Ferrari escapar de los asuntos más incómodos que rodean al equipo.

«Es casi como una ligera técnica de distracción esta semana, celebrando la grandeza de Michael Schumacher y sus éxitos. Dado que acabó en Mercedes y que están teniendo un año fuerte, es casi como: ¿es este el momento de sacar la celebración de Michael? ¿No es este realmente el momento de intentar ganar el Gran Premio de Monza?», comenta Coulthard sin filtros.

«Me encanta rendir homenaje a las personas que han hecho grandes cosas, y la etapa de Michael allí fue muy impresionante y cambió el rumbo de la historia de Ferrari, porque no olvidemos que cuando Michael llegó allí en el 96 Ferrari no había ganado un título de pilotos desde 1979. Había pasado mucho, mucho tiempo. Quizá necesitan un poco de inspiración de lo que Michael empezó a crear en el 96», finaliza el ex piloto.