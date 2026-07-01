Almudena Navalón sale en defensa de su marido, Manuel Carrasco, tras las críticas de su vestuario: «Con tacones te veo bello»

Manuel Carrasco se ha convertido en noticia en los últimos días tras sus conciertos en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El artista se reencontró con su público hispalense cargado de ilusión y sin pretender que sus looks fueran los protagonistas de sus noches bajo el cielo andaluz. ¿El motivo? Los usuarios de las redes sociales señalaron que su aspecto era «demasiado femenino» y que parecía «gay». Lejos de ofenderse, el cantante continuó luciendo estos estilismos. Eso sí, quien no se ha callado y ha salido en su defensa ha sido su mujer, Almudena Navalón.

Almudena Navalón estalla contra las críticas a su marido, Manuel Carrasco

Almudena Navalón, mujer de Manuel Carrasco, ha salido en defensa del cantante después de la polémica generada en redes sociales por el vestuario elegido para sus últimos espectáculos. A través de una publicación en sus perfiles, Navalón ha reivindicado la apuesta del artista por la moda, el diseño y la puesta en escena, y ha denunciado las críticas que considera «sin sentido» y cargadas de prejuicios.

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«Hace casi nueve años decidiste apostar por la moda y por un vestuario que hable más allá de la ropa. La ropa no tiene género. Así, con tacones, yo te veo bello», ha escrito Navalón junto a un mensaje en el que repasa la evolución estética del cantante sobre los escenarios.

La periodista y escritora ha destacado que Carrasco lleva años apostando por diseños exclusivos y por firmas artesanales andaluzas, con piezas creadas específicamente para cada espectáculo. «Gracias porque hace nueve años comenzaste a crear un mundo de ilusiones cuando nadie aquí lo hacía», ha señalado, poniendo en valor su decisión de convertir el vestuario en una parte más del espectáculo.

Navalón ha defendido que las prendas forman parte del concepto artístico de los conciertos y ha reivindicado que un hombre pueda vestir cualquier tipo de diseño sin que eso tenga que generar cuestionamientos. «No pasa nada por ponerse una palabra de honor, un escote barco, un drapeado y ser un hombre», ha afirmado.

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La mujer del cantante también se ha mostrado sorprendida por la reacción que ha provocado la imagen del artista con determinados looks: «Nunca pensamos que tuviéramos que mirar con tristeza. Que se nos insulte. Que se burlen por atreverse a ponerse formas y colores fuera de lo heteronormativo».

En su mensaje, Navalón ha defendido el trabajo del equipo creativo de Manuel Carrasco, especialmente el de su estilista, Antonia Payeras, y el de los diseñadores que han participado en sus diferentes etapas artísticas. «Grandísimo trabajo de todos los grandes diseñadores que a lo largo de todos estos años se han sumado y han realizado verdaderas joyas para que sea todo un impacto visual», ha escrito.

«¡Que no nos vamos de boda! ¡Que nos vamos de concierto!», ha concluido Navalón, reivindicando que el vestuario del artista forma perte de una propuesta escénica pensada para sorprender y emocionar al público.