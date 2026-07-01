Canadá participará como país invitado en Eurovisión 2027

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado hoy 1 de junio en un comunicado que Canadá formará parte de la edición de Eurovisión de 2027, siendo el primer país en unirse al festival de la canción europea desde la incorporación de Australia en el año 2015. Hay que recordar que en la edición de 2026 España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia renunciaron a participar como protesta por la participación de la delegación de Israel en Eurovisión.

Fue entonces cuando La Unión Europea de Radiodifusión aprobó la modificación de sus estatutos para permitir la adhesión como miembros de pleno derecho a países fuera del Área de Radiodifusión Europea, con dos requisitos: la existencia de medios de comunicación públicos alineados con los estándares fundamentales del Consejo de Europa y un estatus formal de observador ante dicho organismo.

En comunicado difundido por la UER se asegura que «Canadá tiene una conexión especial y memorable con el Festival, con artistas canadienses, entre ellos la ganadora de 1988, Céline Dion, que han actuado en nuestro escenario en numerosas ocasiones, dejando una huella imborrable. Ahora que CBC/Radio-Canada puede participar en el Festival como miembro de pleno derecho de la UER, esperamos ver a Canadá aportar su propia voz, creatividad y energía al escenario del Festival de Eurovisión en Bulgaria en 2027».

La presidenta y directora ejecutiva de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, ha celebrado la noticia afirmando que: «hoy, Día de Canadá, mientras celebramos junto a los canadienses de todo el país y de todo el mundo la riqueza y la diversidad de nuestra cultura, estamos muy emocionados de confirmar que vamos a acercar a los espectadores el mayor evento de música en directo del mundo. Nuestra participación en Eurovisión, a partir del próximo año en Bulgaria, permitirá que el talento local se muestre sobre uno de los escenarios musicales con más historia del mundo. También permitirá que los aficionados de Canadá sigan viendo y votando en el festival, como han hecho durante años, con la emoción añadida de ver a su propio país representado sobre el escenario».