Las noches de verano en Madrid se llenan de cine al aire libre con una cartelera para todos los gustos

Pocas actividades representan mejor el verano madrileño que sentarse frente a una pantalla gigante cuando el calor empieza a remitir. Este 2026, el Ayuntamiento vuelve a apostar por una programación que combina propuestas consolidadas con novedades que amplían la oferta cultural y acercan el séptimo arte a todos los rincones de la ciudad.

La oferta se adapta a todos los gustos. Quienes buscan grandes producciones contemporáneas encontrarán títulos recientes; los amantes del cine clásico podrán revisitar películas que marcaron generaciones; y las familias dispondrán de una amplia selección de cine infantil y de animación. Todo ello acompañado por espacios singulares que convierten cada sesión en una experiencia mucho más completa que una simple proyección.

Cibeles de Cine, el clásico que nunca falla

Uno de los grandes protagonistas vuelve a ser Cibeles de Cine, que celebra una nueva edición en la espectacular Galería de Cristal de CentroCentro. Su éxito no reside únicamente en la calidad de su programación, sino también en el ambiente que consigue crear cada noche.

El ciclo reúne clásicos restaurados, aniversarios de películas míticas, grandes estrenos nacionales e internacionales y numerosas proyecciones en versión original subtitulada. Entre los títulos programados aparecen nombres tan reconocibles como Volver, El laberinto del fauno, El diablo viste de Prada, Moulin Rouge, Pulp Fiction o Toy Story 5, ofreciendo una mezcla capaz de atraer tanto a cinéfilos como al público general. Las sesiones se celebran de martes a domingo y consolidan este espacio como una de las citas imprescindibles del verano madrileño.

Matadero apuesta por las superestrellas del cine

Otra de las grandes referencias vuelve a encontrarse en Matadero Madrid con una nueva edición de CinePlaza, que este año gira alrededor de las superestrellas. El ciclo propone una selección de películas protagonizadas por algunos de los rostros más icónicos de la historia del cine, invitando además a reflexionar sobre el fenómeno del estrellato cinematográfico.

El espacio mantiene esa combinación entre cine de calidad y entorno urbano que lo ha convertido en uno de los lugares favoritos para disfrutar de las noches estivales, ofreciendo una programación pensada tanto para espectadores habituales como para quienes simplemente buscan un plan diferente en verano.

Un cine inclusivo que rompe barreras

Entre las principales novedades de este año destaca el estreno del primer Ciclo Inclusivo de Proyección Cinematográfica impulsado por Condeduque, una iniciativa pionera en España que sitúa la inclusión en el centro de la experiencia cinematográfica.

Antes de cada proyección se celebran coloquios dedicados a cuestiones relacionadas con la salud mental y la discapacidad, favoreciendo el diálogo entre especialistas, público y protagonistas. Además, las sesiones son gratuitas, facilitando el acceso a una propuesta cultural que busca eliminar barreras y abrir nuevos espacios de conversación alrededor del cine.

Cine Caliente, otra propuesta para disfrutar al aire libre

El Parque de la Bombilla vuelve a incorporarse al circuito de cine estival con Cine Caliente, una propuesta que combina películas de distintos géneros con el atractivo de uno de los parques más agradables para refugiarse del calor durante las noches de verano.

La iniciativa amplía todavía más las posibilidades para quienes desean disfrutar del cine fuera de las salas tradicionales y confirma la diversidad de escenarios que ofrece Madrid durante estos meses.

Los distritos llenan Madrid de pantallas gratuitas

Más allá de los grandes ciclos, una de las grandes fortalezas de la programación municipal vuelve a ser la enorme presencia del cine en los barrios. Numerosos distritos organizan sesiones gratuitas que permiten disfrutar de películas muy cerca de casa.

En Centro, por ejemplo, las proyecciones se reparten entre la plaza de Barceló, la plaza de la Corrala y Las Vistillas, con títulos tan populares como Superman, Minecraft, Gladiator II, Jurassic World: el renacer o Misión Imposible.

Chamartín apuesta por el Auditorio Berlín con una programación eminentemente familiar que incluye Robot salvaje, Lilo & Stitch o Transformers I, mientras que Latina convierte el Auditorio del Parque Aluche en uno de los puntos de encuentro más concurridos gracias a una cartelera donde conviven Del revés 2, Paddington, Matilda o Bitelchus, parte 2.

Tetuán recupera clásicos inolvidables como E.T., Regreso al futuro, Grease o Tiburón, demostrando que el cine de verano también sirve para redescubrir películas que siguen emocionando décadas después de su estreno.

La programación se extiende además a distritos como Arganzuela, Barajas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Puente de Vallecas, Retiro, Salamanca, San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas o Villaverde, donde las sesiones gratuitas permiten que prácticamente cualquier madrileño tenga una pantalla al aire libre a pocos minutos de casa.