Las noches de verano en Madrid se llenan de cine al aire libre con una cartelera para todos los gustos
La llegada del verano transforma Madrid. Cuando cae el sol y las temperaturas empiezan a dar un respiro, plazas, parques, centros culturales y patios se convierten en improvisadas salas de proyección donde el cine vuelve a disfrutarse de una forma diferente: al aire libre, rodeado de vecinos, amigos y familias. La programación de cine de verano de 2026 demuestra, una vez más, que la capital ha convertido esta tradición en uno de los grandes planes estivales, con propuestas para todos los públicos que van desde los grandes clásicos hasta los últimos estrenos, ciclos temáticos y proyecciones inclusivas. Desde espacios ya imprescindibles como Cibeles de Cine o Matadero Madrid hasta las sesiones gratuitas repartidas por numerosos distritos, la ciudad ofrece durante semanas una cartelera tan amplia como variada que invita a descubrir películas bajo las estrellas sin necesidad de salir de Madrid.