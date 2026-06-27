Las 12 terrazas más bonitas de Madrid para tomar el aperitivo este verano

Hay rituales que nunca pasan de moda. En Madrid, el aperitivo es mucho más que una tradición: es una forma de disfrutar de la ciudad. Cuando el sol empieza a calentar, las terrazas se convierten en el escenario perfecto para alargar las conversaciones, brindar con un vermú bien servido, descubrir una nueva propuesta gastronómica o simplemente dejarse llevar por el ambiente. Desde azoteas con vistas privilegiadas hasta jardines escondidos que parecen sacados de un oasis urbano, la capital ofrece espacios para todos los gustos. Si este verano buscas el lugar perfecto para empezar el fin de semana, estas son las terrazas imprescindibles donde el aperitivo se convierte en toda una experiencia.

Terraza de Sabatini

Cuesta de San Vicente, 16.

Con una de las vistas más privilegiadas al Palacio Real y a los Jardines de Sabatini, esta azotea se ha convertido en uno de los grandes secretos para disfrutar del aperitivo en Madrid. Situada en la última planta de los Apartosuites Jardines de Sabatini, ofrece un ambiente tranquilo y elegante, perfecto para contemplar el atardecer mientras se saborean cócteles de autor, un vermú bien servido o una selección de tapas pensadas para compartir. Su ubicación, alejada del bullicio pese a encontrarse en pleno centro, la convierte en un auténtico mirador sobre el Madrid más monumental.

El Campero

Calle de San Germán, 6.

El Campero es uno de esos locales donde el aperitivo conserva todo su sabor tradicional. Su amplia terraza, el ambiente desenfadado y una carta repleta de raciones generosas, cervezas bien frías y vermú de grifo lo convierten en un clásico para quienes buscan disfrutar sin complicaciones. Un lugar perfecto para reunirse con amigos y comenzar el fin de semana.

Casa Suecia

Marqués de Casa Riera, 4.

La espectacular azotea del NH Collection Madrid Casa Suecia celebra el buen tiempo por todo lo alto. Su cuidada decoración, las vistas panorámicas sobre Madrid y una propuesta gastronómica fresca y creativa hacen de esta terraza una de las más codiciadas del centro. Ideal para quienes buscan un aperitivo con un aire cosmopolita.

El Jardín de Orfila

Calle de Orfila, 6.

Escondido en el interior de un elegante palacete, El Jardín de Orfila es uno de los secretos mejor guardados de Madrid. Rodeado de vegetación y con un ambiente de absoluta tranquilidad, este espacio invita a disfrutar del aperitivo con calma. Su atmósfera romántica y su refinada cocina lo convierten en una opción perfecta para una ocasión especial.

Picalagartos

Gran Vía, 21.

Con una de las mejores vistas de la Gran Vía, Picalagartos se ha convertido en una de las azoteas imprescindibles de la ciudad. Su ambiente elegante, su excelente carta para compartir y una cuidada selección de cócteles hacen que cualquier aperitivo aquí tenga un toque especial.

Bosco de Lobos

Calle de Hortaleza, 63.

En pleno Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid se esconde un auténtico oasis urbano. Bosco de Lobos combina arquitectura, naturaleza y gastronomía italiana en una terraza rodeada de árboles y esculturas contemporáneas. Un refugio verde donde el tiempo parece detenerse.

Terraza de ABC Serrano

Calle de Serrano, 61.

En la cuarta planta del centro comercial ABC Serrano se encuentra Torcuato, un restaurante diseñado por Pepe Leal que presume de una elegante terraza al aire libre. Su carta mezcla cocina española, influencias japonesas y sabores internacionales, ofreciendo desde nigiris hasta gazpacho o tahine de cordero para un aperitivo diferente.

Raimunda

Paseo de Recoletos, 2.

Ubicada en el histórico Palacio de Linares, Raimunda sorprende por su gran jardín de inspiración tropical y una decoración llena de personalidad. Su cocina mediterránea y el ambiente relajado convierten este espacio en uno de los favoritos para disfrutar de largas sobremesas que comienzan con un buen aperitivo.

Club Financiero Génova

Calle del Marqués de la Ensenada, 14.

Tras su renovación, Club Financiero Génova ha recuperado su protagonismo como una de las terrazas más elegantes de Madrid. Su amplia azotea, las vistas privilegiadas y una propuesta gastronómica de alto nivel hacen que sea una excelente opción para quienes buscan un ambiente tranquilo y distinguido.

Dani Brasserie

Plaza de la Independencia, 5.

Situada en la azotea del Four Seasons Madrid, Dani Brasserie ofrece unas vistas espectaculares del skyline madrileño junto a la cocina del chef Dani García. Un espacio sofisticado donde el aperitivo se disfruta entre productos de alta calidad, cócteles de autor y una atmósfera exclusiva.

Ramses

Plaza de la Independencia, 4.

Con la Puerta de Alcalá como telón de fondo, Ramses sigue siendo uno de los grandes clásicos de Madrid. Su amplia terraza, el ambiente siempre animado y una propuesta mediterránea convierten este espacio en uno de los mejores lugares para disfrutar del aperitivo mientras la ciudad despliega todo su encanto.

El Jardín de La Biblioteca del Santo Mauro

Calle de Zurbano, 36.

Pocos lugares transmiten tanta calma como el jardín del Hotel Santo Mauro. Rodeado de árboles centenarios y rincones llenos de encanto, es el lugar ideal para disfrutar de un vermú, una copa de champán o un aperitivo gourmet en uno de los espacios más exclusivos de la ciudad.

Las Brasas Rosewood

Plaza de la Lealtad, 5.

La terraza de Las Brasas, en el Rosewood Villa Magna, apuesta por una propuesta gastronómica basada en el producto de temporada y la cocina a la brasa. Su elegante diseño, el impecable servicio y un ambiente sofisticado la convierten en una apuesta segura para un aperitivo de lujo.