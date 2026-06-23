El exclusivo menú que Quique Dacosta preparó para Bad Bunny durante su estancia en Madrid

Entre conciertos históricos, récords de asistencia y una estancia que ha revolucionado Madrid durante las últimas semanas, Bad Bunny también ha reservado tiempo para disfrutar de algunos de los mejores restaurantes de la capital. Durante su residencia de diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, el artista puertorriqueño se alojó en el exclusivo Rosewood Villa Magna, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad y habitual refugio de celebridades internacionales gracias a la privacidad y discreción que ofrece a sus huéspedes. Desde allí, Benito Martínez Ocasio ha explorado algunos de los rincones gastronómicos más destacados de Madrid.

Uno de ellos ha sido Deessa, el exclusivo espacio gastronómico de Quique Dacosta en el hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid, distinguido con dos estrellas Michelin y considerado por muchos como uno de los grandes aspirantes a alcanzar la tercera. La elección no parece casual. Al igual que el Villa Magna representa la excelencia hotelera madrileña, Deessa se ha convertido en uno de los grandes referentes de la alta cocina española contemporánea, un restaurante donde creatividad, producto y emoción se unen en una experiencia única.

La visita del artista puertorriqueño no pasó desapercibida. Desde el propio restaurante siguen mostrando agradecimiento y emoción.

«Hay visitas que se reservan. Otras, simplemente, pasan»

El encuentro se produjo tras los diez conciertos que el cantante ofreció en Madrid. Un éxito que también ha querido reconocer Quique Dacosta:

«Diez días que dieron para mucho en Madrid con el éxito de su ‘show’ y energía. Agradecido a Benito por cuidarnos, y por amar también nuestra gastronomía, respetarla y disfrutarla así»

No resulta extraño que una estrella internacional como Bad Bunny eligiera este restaurante. Deessa representa la máxima expresión del universo creativo de Quique Dacosta en Madrid. Ubicado en el espectacular salón Alfonso XIII del Ritz, con vistas a los jardines del histórico hotel, el chef define este espacio como «el epicentro de mi creación para Mandarin Oriental Ritz, Madrid».

Allí se reúnen algunos de los platos más representativos de una trayectoria que ha llevado a Dacosta a conquistar tres estrellas Michelin en su restaurante de Dénia, junto a nuevas creaciones desarrolladas específicamente para la capital.

«Aquí se dan cita algunos de los platos más relevantes de mi trayectoria profesional, con los que he logrado tres estrellas Michelin, y también otros creados junto al equipo de cocina de este espacio»

Aunque Quique Dacosta no ha querido desvelar cuál de las propuestas eligió exactamente Bad Bunny durante su visita, lo que sí se sabe es que el cantante disfrutó de uno de los dos grandes recorridos gastronómicos que definen la experiencia de Deessa: el Menú Histórico o el Menú Contemporáneo. Ambos representan la esencia de la cocina del chef valenciano y comparten una misma filosofía: narrar una historia a través de los sabores, el producto y la creatividad.

Por un lado, el Menú Histórico, un recorrido por algunas de las creaciones más emblemáticas del chef. Entre ellas destacan elaboraciones como el curry verde mediterráneo de langostino de Vinaroz a la llama, el salmonete de roca gallego con azafrán y emulsión de queso galmesano o el arroz Albufera meloso con carne y pimientos rojos asados al horno de leña.

Por otro lado, el Menú Contemporáneo muestra la evolución más actual de su cocina con platos como la ostra del litoral y tosta de mar, el lenguado con beurre blanc al sake envejecido, el arroz de pulpo seco o el pato de la Albufera a Madrid. Ambos menús tienen un precio de 255 euros y están concebidos como una experiencia narrativa en la que cada plato forma parte de una historia.

«El lenguaje de Deessa es el menú degustación, con el que nos proponemos narrar un relato de mar y de tierra. Una historia gastronómica que tiene un principio y quizás un final. Nuestro deseo es que cuando salga de ella, necesite saber más»

Esa búsqueda constante de emoción y belleza define la filosofía del chef valenciano. «Nuestro objetivo ha sido diseñar dos menús repletos de belleza, sensualidad y fragancias, donde el protagonismo lo comparten el producto y su estacionalidad», explica. Una visión que se apoya además en una estrecha relación con pequeños productores y en el respeto absoluto por el territorio.

La cocina de Dacosta siempre ha estado vinculada a la creatividad y a la reflexión gastronómica.

«La gastronomía es multisensorial. En nuestra mesa se expone un relato compuesto de varias obras que se degustan física, mental e intelectualmente»

Una definición que encaja perfectamente con lo que sucede en Deessa, donde cada servicio se convierte en una puesta en escena cuidadosamente diseñada.