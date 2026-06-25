Cinco menús degustación que no puedes perderte en Madrid

Un menú degustación es una buena carta de presentación para conocer la identidad de un restaurante. Bien sea porque eres de las personas indecisas que prefieren no decidir cuándo van a comer fuera, porque quieres dejarte llevar por la especialidad del chef o porque prefieres degustar en pequeños bocados grandes elaboraciones, siempre hay cabida para uno de estos menús. Sobre todo, porque en ellos se concentra el summum de la experiencia del chef traducida en diferentes pases. Por ello, te proponemos una ruta por los menús degustación que te recomendaríamos para probar diferentes estilos, tendencias y sabores. Y, lo mejor: sin necesidad de salir de Madrid.

Kappo

Calle Bretón de los Herreros 44, Chamberí

Menú omakase es, en esencia, el menú degustación en manos de un chef tras una barra japonesa. En el caso de Kappo, es Mario Payán quien decide qué tomarás en cada pase. Su carta se compone de los mejores ingredientes convertidos en sublimes nigiris donde, por supuesto, no pueden faltar clásicos como el nigiri de piparra en tempura con gamba blanca o el de la trilogía con diferentes cortes de atún rojo. Pero tampoco productos frescos del mercado, al que Mario acude cada mañana para seleccionar personalmente los mejores ejemplares.

El precio del menú degustación es de 115 euros y puede disfrutarse en barra (opción que recomendamos) o en el salón del restaurante. Con un porte diferente, puedes completar la experiencia japonesa con un maridaje de sakes elegidos ad hoc en base a tus preferencias para que los sabores sigan en armonía tanto en la parte gastronómica como en la líquida.

Èter

Calle del Granito, 20, Arganzuela.

Uno de los restaurantes madrileños que este año entró en el listado de las Estrellas Michelin fue Èter, el restaurante de los hermanos Tofe. Cada año dan forma a cinco cartas diferentes en función de la estación y el último menú (tercero de la temporada) en emerger de sus cocinas fue Auxo. El propio chef lo define como «un canto a la estación del renacer».

Tras esta intención se revela una serie de degustaciones que toman los matices del Mediterráneo y juegan con ellos en contraste con la esencia asiática y latinoamericana. Aparecen en el devenir de los platos degustaciones como guisante, almendra y flores; su plato de tomatillo verde, gelatina de fresa blanca y Comté, y una espectacular carta de vinos que marida todos los sabores del encuentro. El precio del menú degustación es de 125€, sin maridaje.

Saddle

Calle de Amador de los Ríos, 6, Chamberí.

Levantado sobre los cimientos del antiguo restaurante Jockey, Saddle es un restaurante que nació con la intención de alimentar el legado hedonista de la gastronomía madrileña en esta ubicación. Siguió este recorrido y hoy figura entre la élite gastronómica con una estrella Michelin y dos soles Repsol. En lo que a menús degustación se refiere, este restaurante cuenta con una experiencia de primera toma de contacto de cinco pases, a elegir con un vino (170 €), la experiencia Saddle 360º (185€), con un punto de vista más integral que comienza en el bar y se desarrolla por cinco pases y tres copas de vino como maridaje.

Y la experiencia premium: el Menú Estaciones (195€). Cuenta con ocho pases donde encuentras tanto elaboraciones icónicas del restaurante como elaboraciones que van cambiando según la temporada. Porque aquí, además de la identidad de Saddle, el principal protagonista es el producto. Este 8 de julio organizan un out of box con la experiencia Nuit by Saddle (250€): una jornada con música en directo, gastronomía, champagne y todo ello a la luz de las velas.

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Gioia by Davide Bonato

Calle de San Bartolomé, 23, Centro.

Destacado en la Guía Michelin y realzado como uno de esos lugares donde encontrar reserva es algo que preparar con tiempo, Gioia by Davide Bonato se ha posicionado como uno de nuestros restaurantes italianos de referencia en Madrid. Porque aquí, la fusión entre nacionalidades da como resultado una carta reconocible por cualquiera, pero distinta a las que hayas podido probar anteriormente.

Su menú degustación Nesso, en italiano, significa vínculo, en este caso, entre Madrid e Italia, entre Davide Bonato y sus comensales. Este menú incluye seis pases y dos postres donde el producto nacional y la técnica tradicional italiana van de la mano para crear una experiencia auténtica. Su precio es de 79 euros por persona y se puede añadir el maridaje de vinos por 45€ o la opción de menú líquido por 39 €.

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Kuoco

Calle del Barquillo, 30, Centro

Kuoco llegó hace nueve años a Las Salesas para servir de escenario de las creaciones del chef venezolano Rafa Bergamo. Hoy, es uno de los puntos del centro de Madrid donde puedes viajar a través del paladar sólo con cerrar los ojos y dejar que vayan avanzando los pases de su menú degustación Attraverso (108€).

Su nombre ya te da una pista sobre lo que en él te encuentras, y es que este menú atraviesa Madrid, con sus guiños castizos, recorre Asia, toma referencia de la cocina nikkei de Perú, viaja por México y se detiene en ciertas partes de Bergamo. Y con ello aparecen elaboraciones como las croquetas, un rape lacado con charsiu, panka, beurre blanc de yuzu kosho, salicornias al wok ardiente y aceite de harissa o Pato Migrante.