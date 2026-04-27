La actualidad política en España este 27 de abril viene marcada por una intensa agenda judicial y parlamentaria. En el Tribunal Supremo, el juicio del ‘caso mascarillas’ entra en una fase clave con la declaración de agentes de la UCO que sostienen el peso de la investigación y apuntan al “papel relevante” del exministro José Luis Ábalos dentro de la presunta trama. En paralelo, el Congreso de los Diputados afronta una semana decisiva con la votación del decreto sobre la prórroga de los alquileres, previsiblemente abocado al rechazo, mientras continúa la comisión sobre la gestión de la dana en Valencia.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional sigue con el juicio del ‘caso Kitchen’, que se acerca a su ecuador tras la declaración del extesorero Luis Bárcenas y del expresidente Mariano Rajoy. Hoy están citados nuevos testigos como Javier Arenas o Soraya Sáenz de Santamaría, en una causa que sigue analizando el presunto espionaje parapolicial.

Actualidad política en España, en directo: declaraciones en el juicio de Kitchen y última hora del ‘Caso Mascarillas’