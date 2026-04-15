Así puedes solicitar la ayuda de 4.235 € para la guardería de tu hijo que ofrece la Comunidad de Madrid

Pagar una guardería en Madrid no es precisamente barato. Entre la matrícula, las mensualidades o el comedor, muchas familias acaban haciendo cuentas y rápidamente se dan cuenta de que no llegan. Por eso, cuando sale una ayuda como esta en la comunidad de Madrid a modo de beca para guardería privada, conviene mirarla con calma.

El plazo para solicitar la beca infantil plus ya está en marcha en Madrid de cara al curso 2026-2027. Para muchas familias, es una oportunidad de reducir el coste de la guardería, especialmente en los primeros años, cuando más se nota el gasto. Ahora bien, no es una ayuda automática, sino que tiene condiciones, plazos concretos y bastante papeleo, así que lo mejor es tener claro desde el principio si se puede pedir y cómo hacerlo.

Qué es exactamente esta ayuda para la guardería en Madrid

La llamada beca infantil plus está pensada para familias con hijos de 0 a 3 años que vayan a una escuela infantil privada autorizada en Madrid capital, o que al menos tengan ya la plaza reservada. Para este año, el Ayuntamiento ha aumentado el presupuesto este año hasta los 6,9 millones de euros, lo que en la práctica significa que habrá más margen para cubrir solicitudes.

La cantidad sin embargo, que recibe cada familia no es la misma en todos los casos ya que depende de la renta. Y aquí es donde conviene fijarse bien:

Si la renta por persona es baja, hasta 10.420 euros , la ayuda puede llegar a 385 euros al mes. En total, unos 4.235 euros por curso.

, la ayuda puede llegar a 385 euros al mes. En total, unos 4.235 euros por curso. En un tramo intermedio, hasta 17.020 euros , la cuantía baja a 220 euros mensuales, con un máximo de 2.420 euros.

, la cuantía baja a 220 euros mensuales, con un máximo de 2.420 euros. Y si los ingresos están entre 17.020 y 30.000 euros, la ayuda se queda en 118 euros al mes, hasta 1.298 euros en todo el curso.

El dinero no llega al final, como ocurre con otras ayudas. En este caso se paga cada dos meses por adelantado, lo que facilita bastante las cosas en el día a día. Además, se puede compatibilizar con otras ayudas, siempre que no se supere lo que realmente cuesta la guardería.

Quién puede pedirla y qué condiciones hay

Antes de lanzarse a rellenar la solicitud, conviene pararse un momento y comprobar si realmente encajas en lo que pide el Ayuntamiento, porque aquí es donde muchas solicitudes se quedan fuera. Para empezar, la ayuda está pensada para familias con hijos muy pequeños, nacidos entre 2024 y 2026, o incluso para bebés que todavía no han nacido pero que lo harán antes de que arranque 2027. En estos casos también se puede pedir, algo que muchas familias no saben.

Eso sí, hay una condición básica que no se puede saltar: el niño tiene que estar ya matriculado, o al menos tener la plaza reservada, en una escuela infantil privada autorizada dentro de Madrid capital. Si la plaza es pública o está subvencionada con fondos públicos, esta beca ya no entra en juego.

Luego está el tema de los ingresos, que también marca bastante. El tope se sitúa en 30.000 euros por persona dentro de la unidad familiar, tomando como referencia el ejercicio de 2024. A partir de ahí, directamente no se puede acceder.

Y hay otro requisito que suele pasar más desapercibido pero que es igual de importante: el empadronamiento. No basta con vivir en Madrid ahora mismo, sino que hay que demostrar que se lleva al menos dos años seguidos empadronado en la ciudad.

Por último, el Ayuntamiento revisa también que no haya asuntos pendientes con otras ayudas. Si hay subvenciones sin justificar o algún proceso de devolución abierto, eso puede bloquear la solicitud sin más.

Cuándo se puede pedir

El plazo ya está en marcha, pero es corto. Se puede presentar la solicitud desde el 9 hasta el 28 de abril de 2026,de modo que no conviene dejarlo para el final, porque si falta algún documento o surge cualquier problema, puede que no dé tiempo a corregirlo.

Cómo hacer el trámite sin complicarse demasiado

Hay dos formas de hacerlo. La más cómoda es por internet, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Eso sí, hace falta identificación digital para poder completar el proceso. La otra opción es hacerlo de forma presencial, en las oficinas de registro o por los canales que recoge la normativa administrativa. El formulario ya está disponible y es el específico para estas becas del curso 2026-2027.

Qué documentos te van a pedir sí o sí

Aquí es donde suele haber más errores. Si falta algo, la solicitud para pedir esta ayuda para la guardería privada en Madrid puede quedarse fuera, así que conviene revisarlo bien. Lo básico es:

La solicitud cumplimentada.

cumplimentada. El Anexo I, con la firma del otro progenitor o la declaración correspondiente.

El justificante de matrícula o la reserva de plaza.

o la reserva de plaza. El certificado de nacimiento del menor.

Si el bebé aún no ha nacido, se puede presentar un informe médico con la fecha prevista de parto.

En algunos casos también pedirán más documentación, sobre todo si no se autoriza la consulta de datos o hay situaciones especiales (empadronamiento, renta, separación, etc.). Y una vez concedida la ayuda, no se acaba todo. Cada dos meses hay que justificar los pagos presentando el Anexo II.