El Gobierno de Ayuso lo confirma y la agricultura lo celebra: se mantienen las dos ayudas más necesarias para el sector

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la renovación de las dos convocatorias de ayudas regionales para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario, con el objetivo de «fomentar el relevo generacional y asegurar la continuidad y la rentabilidad de esta profesión». Así lo han trasladado durante una entrevista, donde ha explicado que una de estas ayudas se dirige a personas de entre 18 y 40 años, mientras que la otra cubre el tramo de entre 40 y 60. De esta forma se mantienen las dos ayudas más necesarias para la agricultura.

Según ha recogido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la primera subvención será de 2,5 millones de euros, con una prima básica de hasta 30.000 euros por persona, la cual puede ser ampliable mediante complementos de 10.000, al incluir ganadería de herbívoros o granívoros. La agricultura ecológica genera, al menos, un puesto de trabajo a tiempo completo.

Esta iniciativa busca que los jóvenes se establezcan por primera vez en una explotación, exclusiva o compartida, a la que se puedan convertir en socios de cualquier entidad asociativa territorial. El plazo para presentar solicitudes estará disponible hasta el próximo 7 de mayo. Para recibir dicha ayuda, es necesario que se acredite el logro de su plan empresarial en un plazo máximo de 18 meses.

La segunda línea de ayudas va dirigida a las edades superiores y estará dotada con 500.000 euros, duplicando así la cantidad inicial presupuestada en 2025, que ascendió a 250.000 euros, cuyas inscripciones para esta convocatoria se podrán realizar hasta el 4 de mayo. Aunque, finalmente se elevó a 304.000 euros ante el gran número de peticiones recibidas.

A ambas prestaciones se podrán presentar todas aquellas personas que estén en proceso de alta para el desarrollo de una actividad agraria en la región, con cualificación profesional o, al menos, una parte de la formación necesaria, y será necesaria la firma de un compromiso de incorporación.

Los emprendedores que cumplan con los requisitos exigidos podrán recibir primas de hasta 40.000 euros por persona, que se dividirán en una cuantía básica de 20.000 y otros 20.000 que se añadirán si se incorporan a una explotación ganadera, excepto las apícolas, helicícolas (caracoles) o de insectos.

Ambas líneas de ayudas están cofinanciadas en un 50,5% por el Ejecutivo autonómico, un 23% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 17,5% restante por la Administración General del Estado.