Soñarás con Nicolas Cage: llega a Prime Video la comedia más surrealista que puedes encontrar en el streaming

Inclasificable, ecléctico, impredecible… al cine se le han acabado los adjetivos para referirse a Nicolas Cage. Ganador del Oscar en 1996 por Leaving Las Vegas, el sobrino de Francis Ford Coppola posee toda una colección de personajes y producciones diferentes. De dramas solemnes a blockbusters absurdos, pasando por el cine de superhéroes y el terror, Cage es una estrella sin moldes que no deja de sorprendernos a través de una capacidad un tanto aleatoria de escoger proyectos. Una de estas últimas locuras parte de una premisa tan original como delirante: ¿qué pasaría si todas las personas del mundo comenzasen a soñar contigo? Este es el punto de partida de Dream Scenario, el surrealista drama independiente que acaba de aterrizar en Prime Video.

Los más escépticos pensarán que las calificaciones que le atribuimos al filme de Kristoffer Borgli son exageradas. No podemos culparles. Sobre todo teniendo en cuenta que Cage ha participado en historias tan locas como Cara a cara (1997), donde se intercambiaba el rostro con John Travolta; Mama y papá (2017), asumiendo el rol de padre que, tras una epidemia, quiere terminar con la vida de sus hijos; o esa obra maestra titulada Adaptation (2022), interpretando a dos hermanos escritores, Charlie y Donald Kaufman. Sin embargo, Dream Scenario no es uno de esos guiones que naufraga después de arrancar con una estrafalaria premisa y, por eso, su actual debut en Prime Video ya forma parte del impacto viral de los recientes estrenos del streaming.

‘Dream Scenario’: Prime Video te hará soñar con Nicolas Cage

La sinopsis oficial del proyecto producido por A24 nos presenta a Paul Matthews (Cage), un profesor universitario que lleva una vida completamente anodina. Pero sus rutinarios días dan un vuelco cuando, de la noche a la mañana, comienza a aparecer en los sueños de todo el mundo. Al principio, dicha fama parece una bendición, pero pronto todo toma un cariz oscuro: sus cameos oníricos se convierten en pesadillas brutales.

El director noruego ya nos mostró su talento imaginativo como narrador en Sick of Myself (2022), su segundo largometraje tras Drib (2017). Dos cintas en las que ya se ponía el foco en antihéroes patéticos y la incomodidad extrema como motor humorístico. Dentro de poco, Borgli estrenará en nuestro país El drama (29 de mayo), el esperado drama nupcial protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson.

Acompañando a Cage, el casting secundario se completa con Julianne Nicholson, Dylan Geluda, Lily Bird, Jessica Clement, Michael Cera, Dylan Baker, Noah Centineo y Nicholas Braun, entre otros.

Una sátira sobre convertirse en un meme involuntario

Hay películas que parecen creadas específicamente para un actor y, aunque Borgli pensaba en Adam Sandler cuando escribía Dream Scenario, el argumento de esta respira el apellido Cage por todos sus poros. Entre otras cosas, porque al igual que le sucede al protagonista, la estrella también pasó del reconocimiento popular a la cultura del meme sin ningún tipo de control.

El fenómeno sobrenatural es el eje de la sinopsis, pero en realidad funciona como una excusa para satirizar lo viral, la pérdida de la privacidad impulsada por las redes sociales (una analogía del mundo onírico) y, en mayor medida, la cultura de la cancelación. Dream Scenario es extraña, arriesgada y una prueba definitiva de que todavía se puede confiar en el pulso autoral de toda una nueva generación de cineastas.